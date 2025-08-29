Maduro'dan Trump'a tarihi rest: Venezuela'ya girmelerinin hiçbir yolu yok - Son Dakika
Maduro'dan Trump'a tarihi rest: Venezuela'ya girmelerinin hiçbir yolu yok

Maduro'dan Trump'a tarihi rest: Venezuela'ya girmelerinin hiçbir yolu yok
29.08.2025 05:30
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubu gönderme kararına ilişkin, "Venezuela'ya girmelerinin hiçbir yolu yok" dedi.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ın Macarao bölgesinde düzenlenen 2. Devrimci Özel Operasyonlar Kursu'nun kapanış törenine katılan Maduro, askeri üniforma ile yaptığı konuşmada son gelişmeleri değerlendirdi. Maduro, ülkesine yönelik olası askeri müdahaleye ilişkin, "Venezuela'ya girmelerinin hiçbir yolu yok. Karşı karşıya olduğumuz bu kuşatma, taciz ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı ihlal eden yasa dışı tehditler, bizim güçlenmemiz içindir." ifadesini kullandı.

"20 GÜNLÜK KUŞATMA SONRASI DÜNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Maduro, "Tüm personeli, ulusal düzeydeki tüm milis güçlerini ve halkı bilgilendirin. Ayrıca bu koşulları, ulusun savunma planlarını güçlendirmek için değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün, 20 günlük kesintisiz kuşatmanın ardından, dünden daha güçlüyüz. Daha fazla ulusal ve uluslararası desteğe sahibiz." diye konuştu.

"25 BİN ASKER KONUŞLANDIRMA TALİMATI VERİLDİ"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya teşekkür eden Maduro, "Kendisi, Kolombiya'nın Catatumbo bölgesine 25 bin askerle yeni bir kuvvet konuşlandırılması talimatı verdi. Venezuela ve Kolombiya barış için birleşiyor, çünkü topraklarımızı biz koruyor, gözetiyor ve muhafaza ediyoruz." açıklamasında bulundu. Programda, Maduro'ya Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve üst düzey ordu komutanları eşlik etti.

7 SAVAŞ GEMİSİ KARAYİPLER BÖLGESİNDE

Trump'ın "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine orduya ait unsurları gönderme kararının ardından bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye hareket ettiği bildirilmişti.

ABD-VENEZUELA GERİLİM TIRMANIYOR

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti. CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmişti. Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nicolas Maduro, Donald Trump, Karayipler, Venezuela, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maduro'dan Trump'a tarihi rest: Venezuela'ya girmelerinin hiçbir yolu yok - Son Dakika

SON DAKİKA: Maduro'dan Trump'a tarihi rest: Venezuela'ya girmelerinin hiçbir yolu yok - Son Dakika
