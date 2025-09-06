Karayip gerilimi zirveye çıktı! Trump "Vururuz" dedi, Maduro rest çekti - Son Dakika
Karayip gerilimi zirveye çıktı! Trump "Vururuz" dedi, Maduro rest çekti

Karayip gerilimi zirveye çıktı! Trump "Vururuz" dedi, Maduro rest çekti
06.09.2025 03:18
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya ait savaş uçaklarının ABD donanma gemisine yakın uçmasına, "Bizi tehlikeye sokarlarsa o uçakları düşürürüz" diyerek Meduro yönetimini açıkça tehdit etti. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise olası bir saldırı durumunda silahlı mücadeleye hazır olduklarını belirterek rest çekti.

Karayipler'de gerilim tırmanıyor. ABD ve Venezuela arasında gerilim giderek artarken savaş ihtimali iyiden iyiye konuşulmaya başladı. ABD'nin uyuşturucu kartellerine karşı operasyon için Venezuela açıklarına savaş gemileri ve uçaklar göndermesi dünyanın dikkatini bu bölgeye çevirdi. Venezuela ordusuna ait 2 savaş uçağının uluslararası sulardaki ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirmesi Trump'ı kızdırdı. Trump, Venezuela'yı adeta tehdit ederken Maduro ise tehdide rest çekti.

MADURO'DAN TRUMP'IN TEHDİDİNE REST

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesine yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin, "Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer." dedi. Başkent Karakas'ta ordu komutanlarıyla bir araya gelen Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Uçaklarınızı düşürürüz" tehdidine yanıt verdi.

Maduro, "Şu anda silahsız mücadele aşamasındayız. Bu, siyasi, iletişimsel ve kurumsal bir aşamadır. Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer." ifadesini kullandı.

"BİZLER BARIŞ YANLSIYIZ AMA SAVAŞÇI MİLLETİZ"

Ülkesinin seferberlik sürecinde olduğunu vurgulayan Maduro, şunları söyledi: "Bizler barış yanlısıyız ama aynı zamanda savaşçı bir milletiz. Hiç kimse, ne bugün ne de gelecekte, bizi köleleştiremez. ABD, Venezuela'da şiddet yoluyla rejim değiştirme planlarından vazgeçmeli. Saldırı olursa, halkımız ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde, planlı ve örgütlü şekilde silahlı mücadele evresine geçer."

Maduro, Venezuela halkına saygı gösterilmesi koşuluyla her zaman diyaloga ve görüşmelere açık olduklarının altını çizdi.

"VENEZUELA'NIN KARAYİPLER'DEKİ KARASULARI HALKA AİTTİR"

ABD'nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine değinen Maduro, "Venezuela'nın Karayipler'deki karasuları halka aittir. Komplolar, tehditler, darbeler ve müdahaleler Karayipler ve Güney Amerika'ya geri dönmemelidir." diye konuştu.

Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin şiddete yol açan çetelere ve Kolombiyalı paralı askerlere karşı büyük zaferler kazandığına işaret eden Maduro, Bolivarcı Venezuela halkının onurunu ve haysiyetini her daim savunmaya hazır olduklarını kaydetti.

TRUMP "O UÇAKLARI DÜŞÜRÜRÜZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya ait iki savaş uçağının bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirmesine tepki göstererek, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela'ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmaları hakkında ne düşündüğü yönündeki bir soruyu yanıtlayan Trump, "Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA

