Mağarada Huzur Buldu, Konteynerde Sıkıldı

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2 yıldır yaşadığı mağaradan konteynere taşınan adam: "Mağaradayken konteynerden daha huzurluydum"

Ali Bozoğlan: " Artık birkaç gün konteynerde, birkaç gün mağarada kalacağım"

HATAY - Hatay'da depremden sonra yerleştiği mağarada yaşamaya başlayan Ali Bozoğlan, Hatay Valiliği tarafından kendisine tahsis edilen ikinci yuvası olan konteynere yerleşti. Konteynere yerleştikten sonra huzurunun kaçtığını ifade eden Bozoğlan, haftanın birkaç gününü mağarasında ve birkaç günüde konteynerinde geçireceğini ifade ederek "Mağaradayken konteynerden daha huzurluydum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasar uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde kentte yaşayan çoğu insanların hayatları bir gecede değişti. Hayatı bir gecede değişen 55 yaşındaki Ali Bozoğlan, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde depreme yakalandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Bozoğlan, depremde yaşadığı ev hasar alarak yerle bir oldu. Depremden sonra psikolojik olarak zor günler geçiren Bozoğlan, 2 yıl önce Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi sınırlarında bulunan bir mağara keşfetti. İnsanlardan uzakta yaşamak için 2 yıl önce mağaraya yerleşen Bozoğlan, depremden sonra huzuru ve sakinliği yaşadığı mağarada bulmuştu. Depremden bu yana yaklaşık mağarada yaşayan Bozoğlan'a Hatay Valiliği yardım elini uzattı. Mağarada yaşayan Bozoğlan'ı ziyaret eden Hatay Valiliği ekipleri, mağara adamını konteynerde yaşamaya ikna etti. Hatay Valiliği'nin kendine tahsis ettiği konteynerin ikinci evi olduğunu ifade eden Bozoğlan, mağarada yaşarken daha huzurlu ve mutlu olduğunu belirtti.

"Mağaram mükemmeldi, bol oksijenliydi ve huzurluydum"

Mağarada kaldığı zamanlarda konteynerden daha huzurlu olduğunu ifade eden Ali Bozoğlan, birkaç gün konteynerde ve birkaç gün mağarasında kalacağını ifade ederek "Depremden sonra evim yıkıldı. Depremden sonra bazı insanlar yüzünden mağaraya yerleştim. Mağaradayken haberlere çıktık sonra Hatay Valiliği ile Defne Kaymakamlığı ekipleri, akşam mağarama geldiler. Bana ikinci evim olarak konteyner hediye ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Mağaram mükemmeldi, bol oksijenliydi ve huzurluydum. Mağaradayken konteynerden daha huzurluydum. Artık birkaç gün konteynerde, birkaç gün mağarada kalacağım. Beni önemsedikleri ve ilgileri için herkese teşekkür ederim. Konteynere yeni yerleşmeye başladım. Eşyalarım yeni geldi. Hiçbir eksiğim yok. Her şeyi getirmişler. Mağara yaşamım daha iyiydi. Mağarada oksijen fazla ve huzurluydum. Hatay Valiliği burayı ikinci evim olarak hediye etti, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.