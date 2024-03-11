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Mahallenin bozuk yol isyanı

Çocuk ve hastaların yoğun yaşadığı mahalle bozuk yoldan geçilmiyor. Mahalle sakinlerinden Rabia Çiftçi: 'Çocuklarımıza yeni ayakkabı almaya hasret kaldık'

11.03.2024 20:27  Güncelleme: 20:45
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Mahallenin bozuk yol isyanı

Çocuk ve hastaların yoğun yaşadığı mahalle bozuk yoldan geçilmiyor

Mahalle sakinlerinden Rabia Çiftçi:

"Çocuklarımıza yeni ayakkabı almaya hasret kaldık"

ADANA - Adana'da çocukların ve hastaların yoğun yaşadığı bölgede asfalt yolu ve altyapısı olmayan mahalleli yetkililere tepki gösterdi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde bulunan 12189 ve civar sokakları iddiaya göre uzun yıllardır hiç asfaltlanmadı. Belediye ekipleri Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin bölgede çalışma yaptığını gerekçe gösterip, yola mucur dökerek geçiştirdi.

Çocukların ve hastaların yoğun yaşadığı sokakta birçok vatandaş ise mağdur oldu. Her araba geçtiğinde tozların havada uçuştuğu sokakta vatandaşlar bir an önce yollarının yapılmasını istiyor. Ayrıca altyapı olmadığı için kanalizasyon suları çocukların oyun oynadığı alanlara doluyor.

Akkapı Mahallesi 12189 ve civar sokakta yaşayanlar yetkililere tepki gösterdi.

"Yağmur yağdığında yollar çok kötü oluyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan mahalle sakinlerinden Rabia Çiftçi, "Çocuklarımız rezil oluyor. Okula gidene kadar çocukların kıyafetleri kirleniyor. Yağmur yağdığında yollar çok kötü oluyor. Çocuklarımıza yeni ayakkabı almaya hasret kaldık. Çocuklar dışarı çıktığı an kirleniyor ayakkabıları. Sokaktan bir araba geçtiğinde bütün toz eve giriyor" dedi.

"Yağmur yağınca burası bataklığa dönüyor"

Adnan Aslan isimli mahalle sakini ise yağmur sonrası yolların bataklığa döndüğünü söyledi. Aslan, "Asfalt ve altyapı istiyoruz. Yol istiyoruz, çocuklar perişan halde. Çocuklar yağmur ve çamurda rezil oluyor. Yağmur yağınca burası bataklığa dönüyor" ifadelerini kullandı.

Seyhan Belediyesine bağlı ekipler ise Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin de bölgede çalışma yaptığını, çalışmaların ardından yolun yapılacağını bildirdi.

(UMT-FKE-SO-Y)

Kaynak: İHA

Çocuk, İnsan Hakları, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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