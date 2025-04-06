Mahir Polat'ın Sağlık Durumu Ciddi: Avukatı Acil Tahliye İstiyor - Son Dakika
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Mahir Polat'ın Sağlık Durumu Ciddi: Avukatı Acil Tahliye İstiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevi koşullarının sağlığını olumsuz etkilediğini belirten avukatı tarafından gün gün sağlık durumu paylaşılmakta ve acil tahliye talebi yine yapılmaktadır.

06.04.2025 13:21  Güncelleme: 13:22
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(İSTANBUL) "Kent Uzlaşısı" operasyonu kapsamında tutuklanan ve sağlık durumu kötüleştiği için 3 kez cezaevinden hastaneye kaldırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, müvekkilinin sağlık değerlerini gün gün paylaştı ve "Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor" dedi. Erdem, acil tahliye talebini yineledi.

19 Mart Operasyonu ile tutuklanan ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konan İBB yöneticilerinden Mahir Polat'ın sağlık durumu gündemde yerini koruyor. Tutuklandığı 23 Aralık'tan bu yana 3 kez hastaneye götürülen ve bir kez anjiyo olan Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevki kararlaştırılmış, avukatı Erkam Erdem, yakınları, meslektaşları, kamuoyu "acil tahliye" taleplerini dile getirmişti.

"Kaybedecek zamanımız kalmadı"

Polat'ın avukatı Erkam Erdem, iki açıklama daha paylaştı. İlkinde "Günlerdir anlatmaya çalışıyoruz. Kaybedecek bir zamanımız kalmadı! Müvekkilim Mahir Polat için cezaevinde geçirdiği her dakika risk içeriyor... Dün acil şekilde toplanan İl Sağlık Kurulu üyelerinin raporu da Mahir beyin cezaevi şartlarında kalamayacağını doğruluyor. Dün detayını paylaştığım itirazımız doğrultusunda Mahir beyin ivedi şekilde tahliyesini talep ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden" diyen Erdem, bu sabah da müvekkilinin sağlık değerlerini gün gün paylaştı ve çağrıyı yaptı:

"Tansiyonunu normal olduğu tek bir ölçüm yok"

"Mahir Polat'ın hastaneden ek ilaç tedavisi ile taburcu edildikten hipertansiyonunun devam ettiğini söylemiştim. Burada ölçümlerini paylaşıyorum. Tansiyonunu normal olduğu tek bir ölçüm yok. Birçoğu hastaneye yeniden kaldırılmasını gerektirecek nitelikte. Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: Hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mahir Polat'ın Sağlık Durumu Ciddi: Avukatı Acil Tahliye İstiyor - Son Dakika

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