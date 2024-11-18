Mahkeme, Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yerel kararı onadı - Son Dakika
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Mahkeme, Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yerel kararı onadı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin hükmü onayladı.

18.11.2024 11:47
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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 2022'de Bakırköy'de silahla öldürülmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davada verilen hükmü hukuka uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (istinaf), avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesinin, sanıklar Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile çeşitli hapis cezaları, 13 sanık hakkında çeşitli suçlardan mahkumiyet, 3 sanık için de beraat yönündeki kararına ilişkin incelemesini tamamlandı.

Yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delillerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik olmadığına hükmeden daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna karar verdi.

Daire kararında, eylemin doğru olarak nitelendirildiğini ve sanıklara verilen cezalarda bir isabetsizlik olmadığını belirterek, sanık avukatları ve cumhuriyet savcısının ileri sürdüğü nedenleri yerinde bulmadı. Daire, istinaf başvurusunu Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere esastan reddetti.

Dava geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 27 Ocak 2022'de Yeşilköy'deki bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi, Murat Bilmez'in ise yaralanması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, sanıklar Abdülkadir Kara ve Ali Yasak hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla kasten yaralamaya iştirak", "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından da üç yıl dokuzar aydan 12 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenmişti.

Aralarında Kadir Yasak'ın da bulunduğu 8 sanık hakkında benzer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile üç yıl dokuzar aydan 10 yıl altışar aya kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, 10 kişinin "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 ay ila 10 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Müebbet hapis cezası kararı

Davaya bakan Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Ocak'taki duruşmada, sanıklar Kadir Yasak, Ali Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ı, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmış, cezada indirim uygulamamıştı.

Sanık Kadir Yasak ayrıca, müşteki Murat Bilmez'e yönelik "kasten yaralama" ile "yağmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplam 15 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Mahkeme, Ali Yasak'ı da müşteki Murat Bilmez'e yönelik "kasten yaralama" ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık Seccad Yeşil'e, "kasten yaralama" ile "yağmaya teşebbüs etme" suçlarından toplam 13 yıl, Serkan Dakman'a da "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, sanık Abdülkadir Kara'ya "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıl, "kasten yaralamaya yardım etme" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek sanığın tahliyesine hükmetmişti.

Sanık Kerem Öztürk'ü "yağmaya teşebbüs etmeye azmettirme", sanık Gökhan Karakan'ı "yağmaya teşebbüs etme" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu sanıkları da tahliye etmişti.

Heyet, 10 sanığa "suçluyu kayırma" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 5 bin lira adli para cezası ile 5 ay hapis cezası verirken, 3 sanığın ise tüm suçlardan beraatlerine hükmetmişti.

Kararın ardından cumhuriyet savcısı ile 11 sanığın avukatı, yerel mahkemenin hükmüne itiraz ederek, dosyayı istinafa taşımıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mahkeme, Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yerel kararı onadı - Son Dakika

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