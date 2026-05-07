Mahkeme, Taciz Davasında Beraat Kararı Verdi

07.05.2026 13:40
Ankara'da bir ortaokulda kız öğrenciye taciz iddiasıyla 17 çocuğun beraatine itiraz edildi.

(ANKARA) - Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, bir ortaokulda kız öğrenciyi taciz ettikleri iddiasıyla açılan davada, 17 suça sürüklenen çocuğun beraatına karar verdi. Mağdur çocuğun ailesi karara itiraz etti. Avukat Berrin Yeşilyurt, "İstinafa yapacağımız başvuru ile inşallah adaletin yerini bulacağına inanıyoruz" dedi.

Ankara Çankaya'daki bir ortaokulda okuyan 17 erkek öğrenci hakkında, "okulun tuvaletine soktukları sınıf arkadaşları 13 yaşındaki kız öğrenciye taciz ve istismarda bulundukları" gerekçesiyle dava açıldı.

Kız öğrencinin, 2023 yılında, sözlü, fiziki tacize ve istismara uğradığını öne sürerek, ailesine konuyu iletmesinin ardından yürütülen soruşturma sonucu, aynı okulun öğrencisi 17 çocuk hakkında 2024'te dava açıldı. Kız çocuğunun muayene sonrası "istismara uğradığının sabit olduğuna" dair adli tıp raporu hazırlandı.

Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, suça sürüklenen çocukların beraatına karar verildi.

Mahkeme: "Mağdur beyanı çelişkili, şüpheden sanık yararlanır"

Gerekçede, sanıkların çocuğun nitelikli cinsel istismarı, basit cinsel istismarı ve tehdit suçlarını işlediklerine dair, sanık, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamında, katılan mağdurun "hayatın olağan akışına aykırı ve çelişkili bulunan beyanlarının dışında, yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı" belirtildi. Mahkeme, masumiyet karinesinin bir uzantısı olan "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereği, "kuşkulu ve aydınlatılmamış olaylar ve iddiaların, suça sürüklenen çocukların aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü tesis edilemeyeceğine" hükmetti.

Avukat: "Adli raporuyla istismara uğradığı alenen sabit olmasına karşın, mahkemece yok sayılmış"

Ailenin avukatı Berrin Yeşilyurt, Ankara 1.Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararının hukuka olan güveni yaraladığını, vicdanları sızlattığını söyledi. Kararı istinafa taşıyan Avukat Yeşilyurt, şöyle konuştu:

"Mahkemece esas hakkında mütalaa sonrası tarafımıza mağdur sıfatı ile savunma için söz verilmemiş adeta savunma hakkımız kısıtlanmıştır. Bu durum hukuka ve usule aykırı olup asla kabul edilemez. Mağdurun dosyada mevcut olan adli raporu ile istismara uğradığı alenen sabit olmasına karşın, mahkemece yok sayılmış, son karar celsesinde savunma hakkımız kısıtlandığı gibi, karar için duruşma salonuna çağrılmadan ve karar yüzümüze okunmadan karar tesis edildiğine şahit olmuş bulunmaktayız. Karar sonrası bu hususta mahkemeye hitaben verilen kararın vicdanları yaraladığını, adaleti sarstığını söylememize mukabil mahkeme heyeti apar topar yüzümüze bile bakmadan salonu terk etmişlerdir. Bu hususta karar sonrası istinafa yapacağımız başvuru ile inşallah adaletin yerini bulacağını ve suçluların hak ettikleri ceza ile en üst hadden cezalandırılmalarının sağlanacağına olan inancımızı yitirmediğimizi beyan ederiz."

"Mahkemelerin adeta ödüllendirircesine bunları görmezden gelmeleri kabul edilmemeli"

Türkiye'de her geçen gün cinsel istismar vakalarının arttığının bilindiğini ifade eden Yeşilyurt, "Suça meyilli şahısların da masum ve kötülükten yoksun çocukların masumiyetlerini kullanarak bu eylemleri kolaylıkla gerçekleştirdikleri sabittir. Cezaların caydırıcı ve tekrar suç işlemeyi engelleyici boyutta olması gerekirken, mahkemelerin adeta ödüllendirircesine bunları görmezden gelmeleri ve yok saymaları asla kabul edilmemelidir" dedi.

Suça sürüklenen çocuk kavramının son zamanlarda yaşanan olaylara bakıldığında artık farklı bir boyuta geldiğinin tartışmasız bir gerçek olduğunu vurgulayan Berrin Yeşilyurt, şunları söyledi:

"Bu çocukları halen daha korumak, masum hayatların kararmasına ve devamında cezalandırılmamaları algısı ile halen daha başkaca eylemler ile başkaca insanlara zarar vermelerine zemin hazırlamaktadır. Cinsel istismar sebebiyle mağdurların yaşamının sonraki evrelerinde güven problemleri, ikili ilişkilerde sorunlar yaşama, riskli ilişkiler kurma, riskli ortamlarda bulunma, kötü alışkanlıklara meyil gösterme, evlilik yaşamında sorunlar yaşama şeklinde ortaya çıkabilecek sorunlar söz konusu olabilmektedir. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların etkileri anlık olmayıp, mağdurların yaşamı boyunca tüm hayatına sirayet edecek nitelikte ağır sonuçlar doğurmaktadır."

Kaynak: ANKA

