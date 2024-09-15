Mahsa Emini'nin Ölümüne Protesto - Son Dakika
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Mahsa Emini'nin Ölümüne Protesto

Mahsa Emini'nin ölümünün yıldönümünde Sakkız'da esnaf kepenk kapattı, güvenlik önlemleri artırıldı.

15.09.2024 11:47
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İran'da polis nezaretinde hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin ölümünün ikinci yılında memleketi Sakkız ve çevre kentlerde esnaf kepenk kapattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kepenk kapatma çağrılarına katılan esnafın Sakkız başta olmak üzere çevre kentlerde kepenk indirdiği görüldü.

Yerel kaynaklara göre, güvenlik güçleri muhtemel gösterileri önlemek için bölgede konuşlanırken Emini'nin mezarına giden yolları da kısıtladı.

Geçen yıl muhtemel gösterileri engellemek için Emini'nin mezarına ulaşan köprülerin güvenlik güçleri tarafından tutulması üzerine bazı kişiler Sakkız'ın merkezinden geçen nehre girerek karşı taraftaki mezarlığa ulaşmıştı. Güvenlik güçleri bu yıl da benzer olayların yaşanmasını engellemek için dün baraj suyunu serbest bırakarak nehrin derinleşmesini sağladı.

Mahsa Emini gösterileri

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de zorunlu başörtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle karakola alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül 2022'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütüne göre, aylarca süren gösterilerde 537 kişi öldü, binlerce kişi gözaltına alındı. İran medyasına yansıyan haberlere göre ise gösteriler sırasında ayrıca yaklaşık 70 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

İran, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) uzun süredir faaliyet gösteren Komele, İKDP, PAK ile terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK gibi rejim karşıtı silahlı grupları, gösteriler sırasında ülkenin batısında güvensizlik oluşturmaya çalışmakla suçlamıştı.

Kaynak: AA

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