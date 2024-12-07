Mahsun Kırmızıgül'ün Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

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(DİYARBAKIR) - Sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Faike Bezencir Arık, Diyarbakır'da Selahaddin Eyyübi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Alzheimer? hastası olan ve iki yıldır İstanbul'daki evinde tedavi altında bulunan şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün 99 yaşındaki annesi Faike Bezencir Arık, hayatını kaybetti. Arık'ın cenazesi, sabah saatlerinde Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyubi Camii'ne getirildi. Cenaze namazı İl Müftüsü Celal Büyük tarafından kıldırıldi. Cenaze törenine CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kırmızgül'ün yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Arık'ın cenazesi, cenaze aracına alınarak defnedilmek üzere Hani ilçesine götürüldü.