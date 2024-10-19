"Maket Sergisi" Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığı'nda Açıldı

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(İSTANBUL) - Türk Deniz Kuvvetleri'nin geçmişten günümüze yolculuğunu anlatan ve Türk gemi tipolojisini yansıtacak şekilde gemi model koleksiyonu seçkilerinden oluşan "Maket Sergisi"nin açılışı, Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığı'nda yapıldı. Sergi 2 ay boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Geçmişten günümüze Türk gemi tipolojisini yansıtan gemi model koleksiyonu seçkilerinden oluşan "Maket Sergisi"nin açılışı bugün İstanbul'da Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığı'nda yapıldı. Beşiktaş Deniz Müzesi Deniz Tarih Araştırma Şube Müdürü Albay İbrahim Halil Ertürk müze ve koleksiyonlar hakkında bilgi verdi. Maket sergisinin yaklaşık 2 ay süreyle konukları ağırlayacağını belirten Ertürk, "Müzemizde özel bir seçki alanı oluşturarak burayı tanzim ettik. Buradaki serginin amacı şu; Türk Deniz Kuvvetleri'nin geçmişten günümüze olan yolculuğunun hiç de küçümsenmeyecek bir süreç aldığını, tarihte donanmanın her zaman Türkler tarafındna çok iyi algılandığını, Türklerin denizle olan ilgi ve alakalarının kısa bir süre önce oluşmadığını, çok önceden, yani Osmanlı Devleti öncesinde de Türklerin denizle alakası olduğunu kamuoyuna duyurmak. Türk halkının buradaki sergide göreceği objeleri belki bir denizcilik sevgisiyle birleştirerek Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katmak" diye konuştu.

Müze, 1897 yılında 2. Abdülhamit'in izni, Bahriye Nazırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa'nın emirleri doğrultusunda "Müze ve Kütüphane İdaresi" adıyla Tersane-i Amire'de küçük bir binada kuruldu. Müze son olarak 1961 yılında Beşiktaş'ta bugünkü yerine taşınarak "Deniz Müzesi ve Arşivi Müdürlüğü" adıyla hizmete girdi. Müze'nin Ana Teşhir Binası'nın yanında bulunan 20'inci yüzyıl başlarında inşa edilen ve önceleri uçak hangarı, tekne onarım atölyesi ve garaj olarak kullanılan depo müzeye tahsis edildi. Çeşitli ilavelerle bina 1971 yılında "Tarihi Kayıklar Galerisi" adı altında müze koleksiyonundaki kadırga ve saltanat kayıklarının korunarak sergilendiği galeri olarak kullanılmaya başlandı.

Müze olarak inşa edilmemesi ve yeterli büyüklükte olmamasından dolayı Tarihi Kayıklar Galerisi için 2005'te bir mimari proje yarışması açıldı. 2008 yılında Ana Teşhir Binası, Tarihi Kayıklar Galerisi, Kültür Sitesi ve Açık Sergi Alanları'ndan oluşan müze inşaatına başlandı. 2013 yılında restorasyon çalışmaları tamamlanan Tarihi Kayıklar Galerisi 4 Ekim 2013'te ziyarete açıldı.

Galeri'deki Osmanlı Dönemi Donanması Salonu'nda Türklerin 11'inci yüzyılda denizle tanışmalarından başlayarak Cumhuriyet'in ilanına kadarki dönemden eserler ve belgeler yer alıyor. Tarihi Kayıklar Galerisi'nde ise dünyanın yaşayan en eski gemisi olarak bilinen Tarihi Kadırga, Saltanat Kayıkları, mabeyn kayıkları, piyade kayıkları, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kullanılan kayıklar, Savarona Yatı'na ait filika gibi kayıklar sergileniyor. Burada ayrıca Osmanlı Donanması'nda kullanılmış gemi baş figürleri, isim levhaları, armalar, tuğralar, muhtelif ahşap süslemeler ile çeşitli gemi modelleri de yer alıyor.

"Atatürk salonu"

Atatürk Salonu ise iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde 1925-1937 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yatı olarak kullanılmış Ertuğrul Yatı'nda Atatürk'ün kaldığı orijinal kamarası ve kamara içindeki bazı eşyaları, ikinci bölümde Atatürk'ün 54 gününü geçirdiği Savarona Yatı'na ait eşyalar sergileniyor.

Şehitler Salonu'nda Ertuğrul Fırkayteyni kazasından başlayarak Trablusgarp, Balkan, 1. Dünya Savaşı Şehitleri, Atılay ve Dumlupınar kazaları, Kıbrıs Barış Harekatı, Cumhuriyeti döneminin tüm şehitleri ve şehit Oramiral Kemal Kayacan'a ait eserler yer alıyor.

Cumhuriyet Donanması Salonu'nda Türkiye'nin kuruluşundan bugüne Donanma'nın gelişimi anlatılıyor. Salonda gemi modelleri, tablolar, seyir aletleri, silahlar, sancaklar, üniformalar, madalyalar, nişanlar, yayınlar, belgeler, fenerler ve çanlar sergileniyor.

Bahriyede Mekan Sergi Salonu ise bahriyelinin günlük mesaisi, bürokrasi, diplomasi ve protokol kurallarının oluşmasına tanıklık etmiş mekanlara atıfta bulunuyor.