 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MAKÜ'de yatalak buzağılar için tekerlekli araba projesi kullanılmaya başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

MAKÜ'de yatalak buzağılar için tekerlekli araba projesi kullanılmaya başlandı

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ), buzağı kayıplarını önlemek amacıyla geliştirilen 'Yatalak buzağılar için tekerlekli araba' projesi kullanılmaya başlandı. Proje sayesinde buzağıların canlı kalım oranı arttı ve iyileşme süreci daha kaliteli hale geldi.

MAKÜ\'de yatalak buzağılar için tekerlekli araba projesi kullanılmaya başlandı
14.12.2023 - 11:59,
Abone Ol

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ), buzağı kayıplarını önlemek amacıyla geliştirilen 'Yatalak buzağılar için tekerlekli araba' projesi kullanılmaya başlandı.

MAKÜ'nün Bölgesel Kalkınma Odaklı Hayvancılık Projesi kapsamında yürütülen projeler arasında yer alan 'Yatalak buzağılar için tekerlekli araba' projesi MAKÜ Hayvan Hastanesi ve veteriner hekimler tarafından da kullanılmaya başlandı.

Proje yürütücülerinden MAKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Harun Çınar, yatalak buzağılar için geliştirilen tekerlekli arabanın patent sürecinde olduğunu ve bu araba sayesinde buzağıların canlı kalım oranının arttığını belirtti. Çınar, "2019 yılında Bölgesel Kalkınma Odaklı Hayvancılık Projesi kapsamında başlatılan 'Yatalak buzağılar için tekerlekli araba' projemiz artık meyvelerini vermeye başladı. Patent sürecinde olan bu arabamız çeşitli kullanıcılar tarafından kullanılmaya ve değerlendirilmeye başlandı. Elde edilen verilerde buzağılarda canlı kalım oranının arttığı, iyileşme sürecinin daha kaliteli hale geldiği ve buzağıların daha rahat şekilde uygun ortamlarda bakıldığı görüldü" dedi.İç Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Yıldız da kliniğe ishal şikayetiyle ikiz buzağı getirildiğini, yapılan tetkikler sonucunda buzağılara gerekli sıvı tedavilerinin uygulandığını anlatırken, "İkizlerden biri iyileşti ve çiftliğe geri gönderildi. Fakat diğer buzağının uzun süre yatmaya bağlı olarak eklemlerinde dekübit yaraları oluştu ve bu yüzden ayakta duramıyordu. Bölgesel Kalkınma Odaklı Hayvancılık Projesi kapsamında gerçekleştirilen projelerden biri olan bu cihaz sayesinde, hayvanın altından bağlanarak ayaklarının aktive edilmesi ve fizik tedavisi mümkün hale geldi. Bu tür durumlarda, buzağıların belli aralıklarla ayakta tutularak masaj yapılması ve yürümelerinin teşvik edilmesi gerekiyor. Üniversitemiz tarafından patent başvurusu yapılan cihazımız buzağıların tedavisinde aktif olarak kullanılmaya başlandı" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Çınar, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MAKÜ'de yatalak buzağılar için tekerlekli araba projesi kullanılmaya başlandı - Son Dakika


11:26
Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22
Genç öğretmen 7'inci kattan atlayarak intihar etti Genç öğretmen 7'inci kattan atlayarak intihar etti
11:19
Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15
Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13
Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:10
Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı
11:06
Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar
10:48
MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi

Son Dakika
11:26 Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22 Genç öğretmen 7'inci kattan atlayarak intihar etti
11:19 Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13 Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:10 Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı
11:06 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar
10:48 MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi
10:45 Muş'ta başıboş köpekler 73 yaşındaki kadına saldırdı: Kuduz teşhisi konuldu
10:38 Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece düşecek, yoğun kar bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 12:01:14. #1.12#
SON DAKİKA: MAKÜ'de yatalak buzağılar için tekerlekli araba projesi kullanılmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement