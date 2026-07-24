Malatya\'ya üç müjde: Konut kurası, arıtma tesisi ve Bakırcılar Çarşısı açılışı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, "Ev Sahibi Türkiye Yüzyılı 500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında kura çekimi gerçekleştirildi. Törende ayrıca atık su arıtma tesisi ile depremde ağır hasar gören Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın açılışı yapıldı.

Programa TOKİ Başkanı M. Levent Sungur, AK Parti ve MHP milletvekilleri, Malatya Valisi Seddar Yavuz, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmasına Malatya'da aynı gün üç önemli yatırımın hayata geçirildiğini belirterek başlayan Bakan Murat Kurum, "Bugün eşi bulunmaz Malatya'mızda bir güne üç şölen sığdırıyoruz. Bir yandan sosyal konutlarımızın kuralarını çekeceğiz. Bir yandan da su arıtma tesisimizin ve tarihi Bakırcılar Çarşımızın açılışını büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz" dedi.

"MALATYA'DA ACININ YERİNİ UMUT ALDI"

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara değinen Kurum, devlet ve milletin el ele vererek yaraların sarıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Asım felaketinde canımızdan can gitti. Ciğerimiz yandı ama bir an bile ümitsizliğe kapılmadık. En karanlık gecenin bile aydınlık bir sabahı vardır dedik. Devlet, millet hep birlikte el ele verdik. O en zor günlerde bile sizler Battal Gazi'nin yiğit evlatları duruşunuzda örnek oldunuz. Dert bizimdir. Derman da devletimizdedir dediniz. Hamdolsun siz bize güvendiniz. Rabbim de bizi sizlere deprem bölgesine Malatyalı kardeşlerimize mahcup etmelisin. Malatya'da acının yerini umut enkazın yerini sapasağlam 80 bin konut aldı. Annelerimizin duaları kabul oldu. Çocuklarımızın sevinci hanelerimizi doldurdu. Esnaf kardeşlerim kepenklerini bereketle bismillah diyerek yeniden açtı. Şimdi bu alanda Malatya'ya her gelişimizdeki coşkuya bizi bir araya toplayan güzelliklere baktığımda binlerce kez Rabbime şükrediyorum. Yaşadığımız o acı günleri gerçekten birbirimize destek olarak bizi kardeş kılan Rabbime binlerce kez şükrederek dua ederek yine her geldiğimde hatırlıyorum."

"8 BİN 450 HAK SAHİBİNİN KURASINI ÇEKİYORUZ"

Yaklaşık altı ay önce de Malatya'da kura çekimi yaptıklarını hatırlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de yaklaşık 8 bin 450 hak sahibi kardeşlerimiz için konuklarımızın yer belirleme kurallarını çekiyor ve yaklaşık 35 bin hemşerimizi daha güvenli, huzurlu, sağlam yuvalarına kavuşturuyoruz. Kurada evi çıkan vatandaşlarımızın da evlerine inşallah ağustos ayı itibarıyla teslimlerini yapıyoruz ve bugün kurallarını çektiğimiz vatandaşlarımız ağustos ayında sağlam, huzurlu, güvenli yuvalarına inşallah kavuşacaklar."

"BİR ŞEHRİ AYAĞA KALDIRMAK SADECE KONUT YAPMAK DEĞİLDİR"

Kurum, şehirlerin yeniden ayağa kaldırılmasının yalnızca konut inşa etmekle sınırlı olmadığını vurgulayarak altyapı ve ticari hayatın da güçlendirilmesi gerektiğine dikat çekerek şunları söyledi:

"Kıymetli hemşehrilerim bugün Malatya'nın geleceğine dair iki önemli eserimizi daha hizmete alıyoruz. Çünkü bir şehri ayağa kaldırmak istiyorsanız hem konut yapacaksınız hem de tüm şehrin altyapısını o konutlara, sağlam konutlara uygun bir şekilde tamamlayacaksınız.

O şehrin altyapısını güçlendirmek, çevresini korumak, üretimini desteklemek ve ticaretini de o eski günlerine getirip canlandırmak da en az konut kadar önemlidir. Işte bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Duranlar Atık Su Arıtma Tesisimiz ki Malatya'nın elli yıllık sorununu problemini çözecek ve bir taraftan da doğamızı koruyacak su kaynaklarımızı daha verimli kullanacak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmamıza da inşallah katkı sağlayacaktır. Bu eser sadece bugünün değil yarının Malatya'sına, yarının çocuklarına, evlatlarına hizmet edecek stratejik bir çevre yatırımı olacak ve diğer taraftan da işte depremde ağır hasar gören tarihi Bakırcılar Çarşımız. Malatya'nın kültürü, alın teri ve aslında asırlık hafızasıdır. Bugün yenilenen alanlarda esnaf kardeşlerimiz yeniden dükkanlarının kapısını huzurla açıyor. ve çarşımız inşallah yeniden hayat buluyor.

Ticaret burada yeniden canlanıyor ve sokaklarımız bereketle, huzurla, mutlulukla doluyor. Çünkü biz biliyoruz ki bir şehrin gerçek gücü üreten esnafında çalışan insanında ve canlı çarşılarındadır. Esnafı ayağa kalkan şehir güçlenir."

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

Malatya'da yürütülen çalışmalara değinen Kurum, "Millet bahçelerinden sosyal konutlarımıza, altyapı yatırımlarından çevre projelerine kadar hemen hemen her alanda Malatya'mızı daha güçlü, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için tüm ekibimizle, valimizle, milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Bakan Kurum'un konuşmasının ardından 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hak sahiplerinin kura çekimi gerçekleştirildi. Daha sonra Duranlar Atık Su Arıtma Tesisi ile Bakırcılar Çarşısı'nın açılışı protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.