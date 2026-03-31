Malatya\'da Akıllı Tarım Projesi Başladı

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin (MTÜ) koordinatörlüğünde AB tarafından desteklenen "İklim Direncini Artırma, Malatya'da Yerel Uyum ve Azaltım için Akıllı Tarım Çözümleri" projesinin başlangıç toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen projenin başlangıç toplantısında konuşan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, AB'ye yapılan 700'ü aşkın başvuru arasından seçilen İklim Direncini Artırma, Malatya'da Yerel Uyum ve Azaltım için Akıllı Tarım Çözümleri Projesi'nin destek alacak 25 projeden biri olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kayısı Araştırma Enstitüsünün de destek verdiği projenin Malatya'da tarıma, kırsal kalkınmaya ve iklim değişikliğine uyum sürecine katkı sunmayı amaçladığını kaydeden Bentli, "İklim değişikliği özellikle ilimizde geçtiğimiz yıl yaşadığımız zirai don hadisesiyle birlikte artık günümüzün gerçeği haline gelmiştir. Tarım alanında don, kuraklık, su stresi ve üretimde belirsizlikler hepimizin yakından gördüğü sonuçlardır. Malatya, kayısı başta olmak üzere tarımsal üretimde öne çıkan bir ilimizdir. Bu nedenle iklim şartlarına uyumlu, veri temelli ve akıllı tarım uygulamalarını hayata geçirmek bizim için bir tercihten öte bir ihtiyaçtır." dedi.

Proje Koordinatörü MTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekrem Akbulut da çağrının AB tarafından Türkiye İklim Değişikliği Uyum Programı çerçevesinde yayınlandığını ve toplam bütçesi 14,7 milyon avro olan çağrı kapsamında üniversitenin 716 bin 800 avro destek alacağını söyledi.

Hedeflerinin uygulama yapacakları alanlarda yüzde 30 su tasarrufu, gübre kullanımında yüzde 25 azalma, net gelir artışında yüzde 25 artış sağlamak ve yıllık maliyetleri yüzde 20 düşürmek olduğunu kaydeden Akbulut, şöyle konuştu:

"2 yıl sürecek proje kapsamında 50 bahçenin iklim uyum çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Bu 50 bahçeden 48'i çiftçilere ait olacak. 2'si de model bahçe olarak çiftçilerin eğitim alabileceği ve iyi tarım uygulamalarını görebileceği merkez olarak tasarlandı. 1500 kişi çeşitli başlıklarda eğitimler alacaklar. Bunlardan bin çiftçiye ulaşmak ve 500 tarım profesyonelini bu eğitim programına dahil etmek istiyoruz. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, tarımsal üretimde iyi uygulamalar, çevre yönetimi, finansal okuryazarlık, yeşil dönüşüm finansmanı, karbon ayak izi hesaplama ve ürün yaşam döngüsü başlıklarında eğitimler gerçekleştirilecek. Eğitimler Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verilecek. Mayıs ve temmuz ayları arasında bu eğitim programının yürütülmesi planlanıyor."

Eğitim programıyla eşzamanlı olarak mentörlük programını da yürüteceklerini kaydeden Akbulut, çiftçilerin özellikle iklim değişikliğiyle mücadele, iklim uyum çalışmalarını bahçelerinde gerçekleştirirken üniversiteden akademisyenlerden destek alabileceğini söyledi.

Zirai dondan etkilenen bahçelere don pervanesi yerleştirilecek

Bu model bahçelerde özellikle son yıllarda zirai don olaylarında önemi daha da hissedilen don pervanesi konusunda bir çalışma yürütüleceğini vurgulayan Akbulut, don pervanesi teknik ekipmanın bu model bahçelerde konumlandırılacağını ve çiftçilerin faydasını görme şansı bulacağını dile getirdi.

Bahçelerde yağmur suyu hasadı için geomembran sistemleri olacağını kaydeden Akbulut, bu geomembran sistemlerde toplanan yağmur suyunun sulamada kullanılması amacıyla buharlaşma etkisini minimize etmek için yağmur suyu depolama tanklarını da bu bahçelerde kullanacaklarını ve çiftçilerin faydasını gözlemleme imkanı bulacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz ile aralarında çiftçilerin de yer aldığı programa katılanlar toplu fotoğraf çektirdi.