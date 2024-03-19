Malatya'da bin 700 konut hak sahiplerine teslim edildi
MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısı ile Malatya'da yapımı tamamlanan bin 700 konut hak sahibine kura ile teslime edildi.
6 Şubat depremlerinden en fazla hasar alan illerden biri olan Malatya'da yapımı tamamlanan TOKİ kalıcı deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediliyor. Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 30 bin 723 bin konutun toplu anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldığı törende Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hazır bulundu. Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce bölgesinde bulunan TOKİ Konutları önünde gerçekleşen törene çok sayıda vatandaşta katıldı.
Bağlantı öncesi bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat'tan bu yana omuz omuza vererek bugünlere geldiklerini belirterek yaraların hızla sarılmaya devam ettiğini söyledi. Geçen ay bin 682 konutun kura çekiminden sonra bugünde bin 700 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Ersoy, kentte devam eden 18 bin konut inşaatının da hızla sürdüğünü dile getirdi. Konutlar bittikçe peyderpey hak sahiplerine teslim edileceğini ifade eden Bakan Ersoy, deprem bölgelerindeki bütün hasarların telafi edilene ve şehirlerin eski günlerine dönene kadar bütün kaynaklar ile deprem bölgelerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Yıl sonuna kadar birçok konutun tamamlanıp depremzedelere teslim edilmiş olacağını da aktaran Ersoy, yine Bakanlık olarak kültürel varlıkların yeniden ihyası ve tescilli yapıların onarımlarını da sürdürdüklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantısı ile devam eden törende Arapgir ilçesinde konutları çıkan 5 aileye Bakan Ersoy ile Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve diğer protokol üyeleri tarafından anahtarları teslim edildi.
Tören dua ile son bulurken, evlerine kavuşan aileler başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.
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