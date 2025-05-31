Malatya'da CHP'li Belediyelere Yönelik Operasyonlara Tepki - Son Dakika
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Malatya'da CHP'li Belediyelere Yönelik Operasyonlara Tepki

31.05.2025 18:20  Güncelleme: 20:15
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İstanbul ve Adana'daki CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, Malatya'da vatandaşların sert tepkisine yol açtı. Yerel halk, operasyonların siyasi maksatlı olduğunu ve İmamoğlu'nun güç kazanacağını savundu.

(MALATYA) - İstanbul ve Adana'da CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, Malatya'da vatandaşların tepkisine neden oldu. Osman Solmazgül isimli yurttaş, "Her ne olursa olsun bunlar böyle yaptığı sürece, İmamoğlu güçleniyor ve İmamoğlu gelecektir diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Sokak röportajlarında ANKA Haber Ajansı'na konuşan yurttaşlar, CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyona tepki gösterdi. Bir genç, "CHP'ye yapılan bir haksızlık var ortada. İmamoğlu'nun bir suçu olmadığı halde açığa alındı. Bir suçu olduğunu düşünmüyoruz. Yapılan operasyonların haksız olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Operasyonlar siyasi maksatlı

Emekli Erdem Uzunoğlu, şöyle konuştu:

"Bu siyasi ve maksatlı bir şeydir. CHP'nin göstereceği adayın güçlü olması karşıda bulunan adayı korkutmuştur. Sudan bahanelerle suç üretmek, orada yolsuzluk varmış gibi bir algı yaratmak istiyor. Siyasi iktidar, geleceğinden korkmaktadır. Kendi suçlarını örtbas etmek için... İstanbul'daki belediyeleri CHP'ye geçmiştir, oradaki yandaş vakıfların, örgütlerin, derneklerin, cemaatçi grupların çıkarları kesilmiştir. Bunlar için büyük bir kayıptır. Bu kaybın sebebi CHP'nin İstanbul'da iktidar olmasıdır. Bundan korkuyorlar. Bunun arkasında bir şey yok. Ama bir gün gelecek, bunlar da hesap verecek tabii. Hesap vermiyorsa veya muhalefet partisi, eğer bunlardan hesap soramayacaksa o zaman benim oyum da bu muhalefet partisine yoktur."

Türkiye'de çifte hukuk sistemi var

Kayısı üreticisi Ali Rıza Bozkurt, şunları söyledi:

"Evet üzülerek bugün biz de bu haberleri dinledik. İmamoğlu'nun belediye başkanlığı döneminden itibaren bir operasyon var. Yalnız bu operasyonun elbette ki hukuku herkes savunması lazım. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukukla yönetilir. Çifte hukuk sistemi oluşmaz. Elbette ki bir yerde bir yolsuzluk varsa, bir hukuksuzluk varsa mutlaka mutlaka hukuk önünde hesap vermesi lazım. Ancak görüyoruz ki ortada bir hukuk yok. ve bir kasıt var. Malatya Büyükşehir Belediyesi, geçmiş AK Partili belediye başkanının yolsuzluğu hakkında basit bir açıklama yaptı. Hukuksa önce Malatya'da başlanması lazım. Malatya'da o operasyonların, o gözaltıların, o sorgulamanın yapılmış olması lazım. Eğer Malatya'da bir belediye başkanı yolsuzluk açıkladığı halde bir operasyon, bir soruşturma, bir gözaltı yoksa, bunlara rağmen şüpheli kararlara dayanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ve İstanbul'un belediyelerinde yapılan operasyonun hukuki olduğunu söylemek çok da vicdani bir kanat değildir.

Çünkü baktığın zaman Türkiye'de bir çifte hukuk sistemi var. ve kasıtlı olarak yapay gerekçelerle, yapay şahitlerle suç oluşturmaya çalıştırılmaktadır. ve suç elde edemeyince daha da hızlanmaktadır, kirlenmektedir. ve onun için operasyon peş peşe gelmektedir. Şu iki ay boyunca İmamoğlu gözaltına alınmasıyla beraber baktığımız zaman ele, avuca değer bir kanıt bulunamamıştır. Bir şey yapılmamıştır. ve basına yansıyan haklı bir gerekçe de yoktur. Eğer bir yolsuzluk varsa, mutlak ve mutlak elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhuriyet savcıları partiye ayrım yapmadan hukuku herkese eşit uygulaması gerekiyor. ve halkın da vicdanı o zaman rahatlar."

İmamoğlu gelecektir diye düşünüyorum

Sendikacı Osman Solmazgül ise şöyle konuştu:

"Şimdi bu ülkede bir taraftan barıştan söz ederken, bir tarafta bir ana muhalefet partisinin belediye başkanlarına savaş açmanın bana göre hiç de hoş olmayan bir görünüştür. Bu korkunun da ecele faydası yok. Sayın Cumhurbaşkanı gidicidir. Mutlaka gidecek. Belediye başkanlarını gözaltına almakla, yargılamakla, keyfi uygulamalarla insanları susturamaz. Her ne olursa olsun bunlar böyle yaptığı sürece, İmamoğlu güçleniyor ve İmamoğlu gelecektir diye düşünüyorum.

Bu ülkede hukuk diye bir şey yok. Bir dikta, bir rejim var. Dikta rejimi uyguluyorlar. Onun dışında ne anayasayı tanıyor ne yargıyı tanıyor ne hukuku tanıyor. Keyfi bir uygulamadır. Ama bunun mutlaka bir gün sonu gelecektir diye düşünüyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Malatya'da CHP'li Belediyelere Yönelik Operasyonlara Tepki - Son Dakika

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