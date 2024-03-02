Malatya'da depremin izleri siliniyor - Son Dakika
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Malatya'da depremin izleri siliniyor

Malatya'da geçen bir yılın ardından yapımı tamamlanan deprem konutlarının 6 bin 181'i hak sahiplerine teslim edilirken, yeni çarşı çalışmalarına da hız verildi. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, deprem sonrası yapılan çalışmaların devam ettiğini ve 776 ayrı projenin olduğunu belirtti.

02.03.2024 21:01
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Malatya'da depremin izleri siliniyor

MALATYA - 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin en çok etkilediği şehirler arasında yer alan Malatya'da, geçen bir yılın ardından yapımı tamamlanan deprem konutlarının 6 bin 181'i hak sahiplerine teslim edilirken, merkez ve ilçelerde devam eden yeni çarşı çalışmalarına da hız verildi.

6 Şubat 2023'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yara alan illerden biri olan Malatya'da yapımı tamamlanan kalıcı deprem konutları 17 Şubat'ta hak sahiplerine teslim edilmeye başlanırken, merkez ve ilçelerde devam eden yeni çarşı çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Depremlerde büyük ölçekte yıkım yaşayan ilçelerden biri Akçadağ'da ise yeni çarşı çalışmalarına hız verildi.

Malatya'nın yeniden imarı ve ihyası için sürdürülen çalışmaların bir bütüncül olarak ele alındığını kaydeden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Asrın felaketinden sonra asrın birlikteliği ve dayanışmasıyla birlikte dünyada eşi benzeri görülmeyen bir yardımlaşma ve çalışmayla yaraların devlet millet el ele sarılmasına devam edildiğini söyledi.

"Önceliğimiz kalıcı konut ve işyeri çalışmalarını tamamlamak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devletin tüm imkanlarını deprem bölgesi için seferber ettiğini aktaran Milletvekili Ölmeztoprak, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade ile dünya tarihinde eşine az rastlanacak bir seferberlik başlattık. Onlarca ilimizde, ilçemizde deprem konutu projelerini başlatılarak, depremzedelere evlerini kısa süre de teslim etmeye başlanıldı. Geçtiğimiz hafta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, teslim edilen ve yapımı devam eden konutlarımızı ve iş yerlerini yerinde incelemek üzere Malatya'mızı ziyaret etti. Bakanımızla birlikte toplantılar yaptık, inşası devam eden inşaat alanlarını inceledik. Bakanımız konutların ve işyerlerini bizzat 1 yıl içerisinde teslim edileceğini söyledi. Malatya'mızın geleceğini inşa etmek için bizler her gün Malatya'yı karış karış geziyor, hemşerilerimizi dinliyor, sorunlarını not alıyor ve çözüme kavuşması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. En önemli önceliklerimizden biri tabi ki deprem konutlarını bir an önce bitirmek ve hemşerilerimize evlerini teslim etmektir. Sayın bakanımızın da dediği gibi hak sahiplerine konutları ve iş yerlerini en kısa sürede teslim edeceğiz inşallah" dedi.

"776 ayrı proje için çalışmalar devam ediyor"

Depremler sonrası Malatya'da, yaklaşık 26 bin konut ve işyeri için çalışmalara başlanıldığını ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, "Malatya'mızda toplamda 776 tane proje devam etmektedir. Depremden etkilenen ailelere şimdiye kadar geçici barınma kapsamında toplamda Malatya'mıza 11 milyar 534 milyon nakdi kaynak aktarılmıştır. Akçadağ ilçemizde de çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Hep birlikte Akçadağ'ımızı ve Malatya'mızı ve deprem bölgelerini ayağa kaldıracağız. 6 Şubat depreminin hemen ardından Akçadağ ilçemizde 1. etap 310 adet konut ve 1 adet büfe inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlenmesi için 588 milyar 832 milyon sözleşme ihalesi yapıldı. Şubat 2023'de meydana gelen depremler neticesinde Dünya Bankası'nca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza yaklaşık 2 bin 500 adet köy konutunun inşası maksadıyla 296,5 milyon dolar tutarında kredi finansmanı sağlanmıştır. Proje kapsamında Akçadağ ilçemizde 287 konut ve 13 ahır yapım işinin ihalesi 9 Ekim 2023 tarihinde yapılmış olup, yapım sürecine geçilmiştir" diye konuştu.

Milletvekili Ölmeztoprak, 6 Şubat depreminin hemen ardından deprem bölgelerine ziyaretler düzenleyerek, talimatlarıyla ve kesintisiz destekleriyle vatandaşların yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu da söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da depremin izleri siliniyor - Son Dakika

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