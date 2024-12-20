Malatya'da evlerine kavuşan depremzede vatandaşlar: "Villa gibi evimiz oldu" - Son Dakika
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Malatya'da evlerine kavuşan depremzede vatandaşlar: "Villa gibi evimiz oldu"

Malatya\'da evlerine kavuşan depremzede vatandaşlar: "Villa gibi evimiz oldu"

Malatya'da evlerine kavuşan depremzede vatandaşlar: "Villa gibi evimiz oldu" Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkım yaşayan Malatya'da yapımı tamamlanan kalıcı konutların teslimatları devam ediyor.

20.12.2024 23:26
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Malatya'da evlerine kavuşan depremzede vatandaşlar: "Villa gibi evimiz oldu"

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkım yaşayan Malatya'da yapımı tamamlanan kalıcı konutların teslimatları devam ediyor. Akçadağ ilçesinde yeni konutlarına kavuşan depremzedeler evleri çok beğendiklerini belirterek 'villa tipi evler' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde büyük bir yıkım yaşayan Malatya'da, yapımı tamamlanan kalıcı konutların hak sahiplerine teslimleri sürüyor. Akçadağ ilçesi Şeyhler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 40 köy evi hak sahiplerine teslim edildi. Konutlarına yerleşen vatandaşlar evlerin beklediklerinden çok daha güzel olduğunu ifade ederek villa tipi evlere kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Villa gibi evlerimiz var"

Yeni konutlarını bir süre önce yerleştiklerini ifade eden Hikmet ve Lütfiye Eren çifti konutların beklediklerinden daha güzel olduğunu kaydederek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini sunduklarını belirtti.

"Bir ay önce yeni evimize taşındık"

Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da ziyaret ettiği Yusuf ile Zekiye Demirel çiftti ise bir ay önce evlerine yerleştiklerini belirterek, zorlu bir sürecin ardından konutlarına kavuşmuş olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

"Devletin gücünü her daim yanımızda gördük"

Depremlerde Şeyhler Mahallesi'nde ciddi bir hasar aldığını aktaran Mahalle Muhtarı Abdulaziz Güldaş da depremler sonrası devletin gücünü yanlarında gördüklerini ifade ederek bölgede yapımı tamamlanan 73 köy evinden 40'ının hak sahiplerine teslim edildiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da evlerine kavuşan depremzede vatandaşlar: 'Villa gibi evimiz oldu' - Son Dakika

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