Malatya\'da Kırk Kardeşler Mezarlığı\'nda restorasyonla Selçuklu mirası turizme açılacak

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde 112 dönümlük alandaki, Selçuklu mirasının önemli izlerini taşıyan Kırk Kardeşler Mezarlığı, arkeolojik çalışmaların yanı sıra onarım ve restorasyon uygulamalarıyla turizme kazandırılacak.

Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesi'nde bulunan ve Selçuklu mirasının önemli izlerini taşıyan Kırk Kardeşler Mezarlığı, arkeolojik çalışmalarla yeniden onarım ve restorasyon uygulamaları devam ediyor. İpek Yolu'nda bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Malatya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı onayıyla 13, 14 ve 15'inci yüzyıllara ait mezarlar ve mezar taşları restore edilip gün yüzüne çıkarılacak.

'ANADOLU'NUN TAPUSU OLAN MEZARLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Bölgede incelemelerde bulunup, kazı heyetinin çalışmalarını inceleyen Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentin İpek Yolu üzerinde bulunan birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli bir durak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz Eski Malatya diye tabir ettiğimiz alan, özellikle Selçukluların önemli eserler bıraktığı, ecdadımızın önemli isimlerinin meftun olduğu çok kıymetli bir mezarlıkta şu anda bulunuyoruz. Kırk Kardeşler Mezarlığı, özellikle hem Malatya'mızın hem Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesindeki rolünü ortaya çıkaracak geçmişte birtakım faaliyetler, kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ancak bu alan oldukça büyük bir alandır ve yaklaşık 112 dönüm üzerinde mezarlık bulunuyor. Özellikle şunu ifade etmem gerekir bu alandaki 13'üncü, 15'inci yüzyıllara ait mezarlar ve 14'üncü yüzyılda Selçuklu dönemine ait mezar taşları bulunmaktadır. İki kümbeti ve özellikle çerçeveli, kapaklı, taşlı ve lahit tipindeki mezarlar ile bitkisel ve geometrik motifli mezar taşları dönemin taş işi ve süsleme sanatından örnekler oluşturmaktadır. Arkeologların ifade ettiği kadarıyla bu mezarlık, aynı zamanda Bitlis Ahlat'taki Selçuklu meydan mezarlığıyla çağdaş olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu yönüyle de çok kıymetli bir alan olduğunu söylemem gerekir. Şeyh Battalgazi'nin de yine Malatya'mızda önemli faaliyetleri olmuştur. Ona atfen de bu mezarlar Kırk Kardeşler Mezarlığı olarak da ifade edilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın onayıyla buradaki mezar taşlarının tekrar hayata geçirilmesi, ortaya çıkarılması, eğer zarar görenler varsa bunların tamir edilerek güzel bir şekilde ortaya çıkarılmasını amaçlıyoruz. Diğer taraftan Eski Malatya'da bulunan medreseler dahil olmak üzere bunların rölövelerini çıkarmak suretiyle önümüzdeki yıllar içerisinde de bunların restorasyonları gerçekleştirerek Eski Malatya'yı bugün Anadolu'da Selçukluların önemli izleri bulunan şehirlerin daha üzerinde eserler olduğunu ortaya çıkararak önemli bir tarihi turizm destinasyonu haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunları gerçekleştirdiğimizde inanıyorum ki Arslantepe'si ile, Eski Malatya'sı ile, Ulu Cami'si ile, kervansarayıyla, medresesiyle, Kırk Kardeş Mezarlığı'yla ve diğer tarihi ve kültürel varlıklarıyla şehrimiz özellikle kültür turizmi, tarih turizmi anlamında önemli bir değer kazanacaktır. Türkler taş işini bilmez falan diye anlatıyorlar. Ahlat'taki mezar taşlarını gördüğünüzde Türklerin gayet iyi taş işçiliği ve sanatkarı olduğunu görürsünüz. Yine buradaki mezar taşlarını gördüğünüzde de mezar işte taşı işlemesi yani taş işlemesi konusunda da üstün bir meziyetleri olduğunu ifade etmem gerekir. Dolayısıyla her zaman arkeolojik kazılar uzun süren kazılardır. Ama hedefimiz burayı ecdadımıza hürmet ve saygı anlamında, en önemli kısmı bu. Çünkü Anadolu'nun tapusu mezarlarımızdır. O yüzden Anadolu'nun tapusu olan mezarlarımıza sahip çıkacağız."