Malatya\'da PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Şehitlerimizin intikamı için düzenlenen operasyonu böyle duyurdular

MALATYA'da, polis ekiplerince PKKKCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü ile irtibatı olduğu belirlenen 4 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda arama yapılan adreslerde; 1 tabanca, 1 tüfek, 1 metal arama detektörü, 29 tarihi eser ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, ism açıklanmayan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.