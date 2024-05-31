Malatya'da STK'lar İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da STK'lar İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Malatya\'da STK\'lar İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırılarını protesto etti

Malatya'da bazı Sivil Toplum Kuruluşları Kürecik Radar Üssü yakınlarında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. STK üyeleri İsrail'in Türkiye'deki konsolosluğunun kapatılmasını, soykırımın suç kapsamına alınmasını ve A.B.D. ve NATO üslerinin kapatılmasını talep etti. Kalabalık tekbirler getirerek sloganlar atıp, İsrail bayrağını yakarak dağıldı.

31.05.2024 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MALATYA'da bazı Sivil Toplum Kuruluşları Kürecik Radar Üssü yakınlarında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Kent merkezinde bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri araçları ile konvoy halinde Kürecik Radar Üssü yakınlarına gitti. STK üyeleri burada İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarını protesto etti. Burada toplanan kalabalık adına konuşan Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, İsrail'in Türkiye'deki konsolosluğunun kapatılmasını gerektiğini belirterek "İsrail büyükelçisi geri çağrılsın. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soykırım olarak kabul edilsin ve soykırımı savunmak suç kapsamına alınsın. İsrail'in güvenliği için hizmet veren A.B.D. ve NATO üsleri kapatılsın. 2 hafta sonra kutlayacağımız Kurban Bayramını kutlamamalıyız. Din kardeşlerimiz şehit edilirken biz bayram kutlamayacağız. Muhammed'in ordusu Mehmetçik derhal Gazze'ye gitmeli ve Siyonistlere müdahale etmelidir. Biz sivil cemiyetler ve teşkilatlar savaşmaya hazır olduğumuzu ilan ediyoruz. şayet bunlar yapılmadığı takdirde yakın zamanda sınır kapılarına dayanacağız ve bedeli neyse ödeyeceğiz" diye konuştu.Slogan atarak tekbirler getiren kalabalık daha sonra dua edip, İsrail bayağı yakarak dağıldı.

Kaynak: DHA

Filistin, Türkiye, Malatya, İsrail, Nato, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da STK'lar İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:00 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
09:59 Ali Koç’tan Galatasaray’a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım
09:16 Takımın yıldızları da listede Galatasaray’da yaprak dökümü başlıyor Takımın yıldızları da listede! Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor
09:15 Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı
09:10 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump’ın bağış sitesi çöktü "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump'ın bağış sitesi çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 11:16:11. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da STK'lar İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement