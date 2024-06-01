Malatya'da Ticaretin Kalbi Yeniden Ayağa Kalkıyor - Son Dakika
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Malatya'da Ticaretin Kalbi Yeniden Ayağa Kalkıyor

Malatya\'da Ticaretin Kalbi Yeniden Ayağa Kalkıyor

Malatya'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkım yaşayan bölgelerde ticaretin kalbi olan çarşı merkezi ve iş yerleri yeniden inşa ediliyor. Emlak Konut tarafından yürütülen Malatya Çarşı Projesi kapsamında 5 bin 76 bağımsız birimden oluşacak iş yerleri ve konutlar yapılıyor. Çalışmalar hızla devam ederken, binaların afetlere dayanıklı ve iklim dostu yapılar olduğu belirtiliyor. İnşaat süreçleri ise tüm hızıyla devam ediyor.

01.06.2024 09:47
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Malatya'da ticaretin kalbinin attığı ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan bölgeler yeniden ayağa kaldırılıyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da 20 bin civarında iş yeri yıkıldı, bazılarında ise ağır hasar oluştu.

Kent merkezinde ticaretin kalbinin attığı bölgede yapımına başlanan iş yerleri ve konutlar için Emlak Konut çalışma yürütüyor. 531'i konut olmak üzere 5 bin 76 bağımsız birimden oluşacak Malatya Çarşı Projesi'nde binalar yükseliyor.

Çalışmaların hızla sürdüğü kent merkezinde Bakırcılar ve Şire Pazarı'nda binalar belli olmaya başlarken, Kuyumcular Çarşısı'nda ise Kurban Bayramı'nın ardından betonarme imalatlarına geçilecek.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Bu kapsamda konutların yanı sıra çarşı merkezinin ayağa kaldırılması için de çalışmaların tüm hızıyla sürüğünü ifade eden Ölmeztoprak, kent merkezinde yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Afetlere dayanıklı yapılar

Ölmeztoprak, şöyle konuştu:

"Özellikle çarşı merkezimizin ayağa kalkması demek şehrimizin atan kalbinin çok daha kendi yaşamsal döngüsünü çevirebilecek ölçekte sağlıklı bir gidişata kavuşması demek. Bunu bir an önce görmek için ciddi manada efor sarf etmeye devam ediyoruz. Kent merkezi Malatya'da yaşanan yıkımda en fazla etkilenen yer. Burada özel zemin çalışmalarının ardından binalar yükselmeye başladı. Burada hem iklim dostu hem de deprem, sel gibi afetlere dayanıklı yapıların oluştuğunu görüyoruz."

"İmalat süreçleri tüm hızıyla devam ediyor"

Devletin tüm unsurlarıyla deprem bölgesinin yeniden imar ve ihyası için çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Ölmeztoprak, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesinde çalışmalar eş zamanlı devam ediyor. Malatya ölçeğinde devam eden çarşı merkezi projemizde inşaatlarımız yükseliyor ve 2024 yılının sonuna doğru bazı alanlarda inşallah çalışmanın neticelendiğini göreceğiz. Tüm ihaleler tamamlandı, imalat süreçleri tüm hızıyla devam ediyor. Merkezi bir an önce ayağa kaldırmak için 2 etap 4 kısımda, 4 bin 545 ticari diğerleri de konut olmak üzere 5 bin 76 bağımsız bölümden oluşan bir merkez projemiz var. Emlak konutumuz ve yüklenici firmalar 4 koldan çalışmalara devam ediyor."

"Binalarda çok şükür yükselmeye başladı"

Ölmeztoprak, kent merkezindeki iş yerlerinin yüksek katkı olmayacağını anımsatarak,şunları kaydetti:

"Bakırcılar Çarşımız bodrum, zemin, bir kat, Şire Pazarı bodrum, zemin ve 2 kat şeklinde inşa edilecek. Gelinen aşamada Bakırcılar Çarşısı'nın temel güçlendirme işlemleri tamamlanmış bulunuyor ve binalarda çok şükür yükselmeye başladı. Şire Pazarımızda A ve C bloklarında ikinci katında, D bloğunda ise birinci katında kolon perde döküm safhasına da ulaşılmış bulunuyor. Yine Kuyumcular Çarşısı'nda inşallah Kurban Bayramı'nın ardından betonarme imalatları noktasında toparlanmış olacak. Bir yıl içinde çarşı merkezimizi ayağa kaldırmanın kararlılığındayız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Ticaretin Kalbi Yeniden Ayağa Kalkıyor - Son Dakika

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