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Malatya Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Gazeteciler Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Malatya Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Vali Yazıcı, gazetecilerin sorumluluğunun arttığını belirtirken, Başkan Gürkan ve Başkan Çınar da basın mensuplarının özverili çalışmalarını vurguladı.

Malatya Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Gazeteciler Günü\'nü Kutladı
09.01.2024 - 14:34,  Güncelleme: 15:11
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yazıcı, mesajında, sosyal medya gibi anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı bugünlerde gazetecilerin sorumluluğunun her zamankinden daha fazla olduğunu belirtti.

Milletin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşların haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan gazetecilerin ülkenin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunduğunu ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Zor şart ve imkanlar içerisinde, milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde de çok önemli bir görevi ifa etmektedir. Tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmektedir. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu bilgilendiren ve toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getiren değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

???????- Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise toplumun haber alma hakkını elde etmesi için her koşulda canla başla çalışan gazetecilerin özverili çalışmalarının önemini belirterek, basın yayın kuruluşlarının ve çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdiklerine inancının tam olduğunu belirtti.

Özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde basın mensuplarının da büyük mağduriyet yaşadığını kaydeden Gürkan, "Yaşamış oldukları mağduriyete rağmen her zaman olduğu gibi görevlerinin başında vatandaşlara doğru bilgi aktarma noktasında zor şartlar içerisinde çalışmalarına devam etmişlerdir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu zorlu şartlarda çalışan basın mensuplarımıza çalışma ortamı sunarak yanlarında olmanın gayreti içerisinde olduk. Sorumluluklarının bilinciyle hareket eden, meslek etiğinden taviz vermeden, doğru, ilkeli ve kişilik haklarına saygılı olarak çalışmalarını sürdüren tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da doğru, tarafsız ve objektif yayınlarıyla halkın haber alma hakkını kullanmasına hizmet eden basın camiasının, gayretli ve özverili çalışmalarını takdirle karşıladığının altını çizerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA
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