Malatya Yeşilyurt'ta imam nikahlı eşi ve annesini bıçaklayan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Malatya Yeşilyurt'ta imam nikahlı eşi ve annesini bıçaklayan zanlı gözaltına alındı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde imam nikahlı yaşadığı kadını ve annesini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı. Yaralanan kadın ve annesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde imam nikahlı olarak yaşadığı kadını ve annesini yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde, F.D. ile T.P. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından annesi Z.I'nın evine giden T.P'nin yanına gelen F.D, imam nikahlı olarak yaşadığı kadını ve annesini bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan T.P. ve annesi Z.I, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan F.D'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya Yeşilyurt'ta imam nikahlı eşi ve annesini bıçaklayan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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