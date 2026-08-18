Malatya'da deprem konutları şantiyesinde yangın: 180 konteyner zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da deprem konutları şantiyesinde yangın: 180 konteyner zarar gördü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Yeşilyurt'ta deprem konutları şantiyesinde çıkan yangında işçilerin kaldığı 180 konteyner kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanma olmazken, ekipler yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem konutlarının yapımının sürdüğü şantiyede, işçilerin kaldığı konteyner koğuşlarda yangın çıktı. Yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 180 konteyner tamamen kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ya da yaralanma olmadı.

200 İŞÇİ KALIYORDU

Yangın, sabah saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutları şantiyesinde meydana geldi. 200'ün üzerinde işçinin kaldığı konteyner koğuşlardan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişik nizamda bulunan konteynerlere sıçradı. Yangını fark eden işçiler koğuşlardan çıkarak güvenli bölgeye geçti. İtfaiye ekipleri yangına 10 araç ve 40 personelle müdahale ederken, polis ekipleri de şantiye çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yangın bölgesinde bulunan mazot tankerinin alev almasını önlemek için de yoğun çaba harcadı.

CAN KAYBI YOK

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 180 konteyner kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Malatya Yeşilyurt, Acil Durum, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Malatya, Deprem, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da deprem konutları şantiyesinde yangın: 180 konteyner zarar gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek Vahşet bununla da kalmamış 5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek! Vahşet bununla da kalmamış
Brezilya’da turist otobüsü devrildi: 10 ölü Brezilya'da turist otobüsü devrildi: 10 ölü
Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Sörloth’un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
Sen bu hallere düşecek adam mıydın İrfan Can resmen sınıfta kaldı Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı
Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi
Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga Menderes Belediye başkanvekili seçiminde yumruklu kavga
Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi Mourinho ile Arda Güler arasındaki olay ortalığı ateşe verdi
Maden işçileri günlerdir sokakta: Bu hafta ödenmezse... Maden işçileri günlerdir sokakta: Bu hafta ödenmezse...

10:33
Tarihi maç öncesi stadyum hoparlöründen gelen sese bakın
Tarihi maç öncesi stadyum hoparlöründen gelen sese bakın
10:25
Süper Lig’in eski yıldızları şov yaptı Benfica’dan tarihi fark
Süper Lig'in eski yıldızları şov yaptı! Benfica'dan tarihi fark
10:19
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
10:17
8 ilde “şeker“ soruşturması 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı
8 ilde "şeker" soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı
10:09
Galatasaray’da deprem Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor
Galatasaray'da deprem! Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor
10:06
400 bin çalışanı ilgilendiriyor Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
10:05
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu İlk toplantı 24 Ağustos’ta
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta
09:52
Alarmları kurun Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
09:14
İstanbul’a yeni metro hattı 2 ilçe birbirine bağlanacak
İstanbul'a yeni metro hattı! 2 ilçe birbirine bağlanacak
08:51
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 10:56:36. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da deprem konutları şantiyesinde yangın: 180 konteyner zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.