Malatya'da deprem konutları şantiyesinde yangın: 180 konteyner zarar gördü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem konutlarının yapımının sürdüğü şantiyede, işçilerin kaldığı konteyner koğuşlarda yangın çıktı. Yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 180 konteyner tamamen kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ya da yaralanma olmadı.

200 İŞÇİ KALIYORDU

Yangın, sabah saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutları şantiyesinde meydana geldi. 200'ün üzerinde işçinin kaldığı konteyner koğuşlardan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişik nizamda bulunan konteynerlere sıçradı. Yangını fark eden işçiler koğuşlardan çıkarak güvenli bölgeye geçti. İtfaiye ekipleri yangına 10 araç ve 40 personelle müdahale ederken, polis ekipleri de şantiye çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yangın bölgesinde bulunan mazot tankerinin alev almasını önlemek için de yoğun çaba harcadı.

CAN KAYBI YOK

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 180 konteyner kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.