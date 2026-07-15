Malezya Akaryakıt Tedarikinde Güvence Verdi

KUALA LUMPUR, 15 Temmuz (Xinhua) -- Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Ortadoğu'da çatışmaların yeniden alevlenmesine rağmen ülkesinin artan akaryakıt maliyetlerini karşılayabilecek ve yeterli tedariki sağlayabilecek durumda olduğunu söyledi.

Enver, salı günü parlamentoda hükümetin olası tedarik kesintilerine karşı aldığı önlemlere ilişkin konuşmasında, küresel fiyat artışlarının Malezya'nın petrol, doğalgaz ve dizel ithalatını etkilemesinin beklendiğini, ancak asıl zorluğun tedarik istikrarını korumak olduğunu belirtti. Enver, bu doğrultuda ithalat kaynaklarını çeşitlendirme çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Rusya'nın Malezya'ya uzun vadeli dizel ve petrol tedariki konusunda güvence verdiğini belirten Enver, Türkmenistan'ın da Malezya'nın devlete ait enerji şirketi Petroliam Nasional Berhad'a (Petronas) doğalgaz sahalarına erişim izni verdiğini, keşif sondajlarının ise bu yılın aralık ayında başlamasının planlandığını söyledi.

Enver, hükümetin petrol ürünlerine yönelik sübvansiyonları sürdürdüğünü belirterek, bu desteklerin 2026 yılında 40 milyar ringgite (yaklaşık 9,81 milyar ABD doları) ulaşabileceğini ifade etti.

Enver ayrıca, hükümetin yaygın olarak kullanılan RON95 benzin ve dizeli sübvanse etmek için ocak ve şubat aylarında aylık 800 milyon ringgit, mart ve nisanda ise aylık 5 milyar ringgit harcadığını, petrol fiyatlarının gerilemesiyle bu tutarın mayıs ayında 4 milyar ringgite düştüğünü kaydetti.