Malezya'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları Renkli Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malezya'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları Renkli Geçti

Malezya\'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları Renkli Geçti

Bahar Bayramı olarak da anılan Çin Yeni Yılı, Malezya'da kalabalık ve renkli etkinliklere sahne oldu.

19.02.2024 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PENANG, 19 Şubat (Xinhua) -- Bahar Bayramı olarak da anılan Çin Yeni Yılı, Çin'in yanı sıra birçok ülkede kutlanıyor. Malezya'daki kutlamalar da kalabalık ve renkli etkinliklere sahne oldu.

Kaynak: Xinhua

Bahar Bayramı, Malezya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları Renkli Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:45:58. #1.13#
SON DAKİKA: Malezya'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları Renkli Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement