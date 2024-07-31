Malezya, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasını kınadı

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Malezya, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastı şiddetle kınadı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından, suikasta ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Filistin yönetimi ve halkına en derin taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanılarak, Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması şiddetle kınandı.

Malezya'nın Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtilen açıklamada, suikast hakkında kapsamlı soruşturma yapılması gerektiği kaydedildi.

Malezya Başbakan Enver İbrahim de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Heniyye'nin suikastını şiddetle kınayarak suikastı "en iğrenç türden bir cinayet" olarak niteledi.

Enver, "Bu trajedinin, halihazırda çok büyük acı ve zorluklara maruz bırakılmış Filistin halkı için ne anlama geleceği konusunda derin endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.