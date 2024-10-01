Malezya, İsrail'in Lübnan Saldırılarını Kınadı

Güncel

Malezya, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıları kınayarak, bu eylemlerin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na aykırı olduğunu belirtti.

Malezya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarının, güvenlik ve istikrarın yanı sıra egemenlik ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine vurgu yapılan açıklamada, bu eylemlerin uluslararası hukuka ve BM Şartı'na aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Malezya, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları ve kara harekatı yoluyla sürdürdüğü saldırganlığı kesinlikle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Acil ateşkes çağrısı yapılan açıklamada, bölgedeki gerilimin tırmanmasının önlenmesinin tüm taraflar için hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanlığının Beyrut'taki Malezya Büyükelçiliği aracılığıyla, Lübnan'da bulunan Malezya vatandaşlarının tahliyesi için gerekli çalışmaları sürdürdüğü aktarıldı.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1273 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.