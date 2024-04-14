Malezya, Singapur ve Yeni Zelanda İran-İsrail gerilimini azaltma çağrısı yaptı

Malezya, Singapur ve Yeni Zelanda, İran ile İsrail arasında artan gerilimin azaltılması çağrısı yaptı.
Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tüm taraflar, Orta Doğu'da halihazırda gergin olan durumu tırmandırmaktan kaçınmaya çağıldı.
Açıklamada, herhangi bir provokasyon veya misillemenin, bölge çapında yıkıcı çatışmanın fitilini ateşleyebileceği uyarısı yapıldı.
Gerginliğin bölgeye ve Filistin davasına hizmet etmeyeceği kaydedilen açıklamada, İsrail'in, küresel camianın dikkatini Filistin'de işlediği savaş suçlarından uzaklaştırmak istediği vurgulandı.
Açıklamada, Malezya hükümetinin tarafları gerilimi azaltmaya ve bu çatışmayı derhal sona erdirmek için gerekli ortamı oluşturmaya çağırdığı aktarıldı.
Malezya vatandaşlarına seyahat uyarısı
Ayrıca açıklamada, İran, Ürdün, Lübnan ve Irak'ın hava sahalarını kapatmalarının ardından bölgedeki Malezya vatandaşlarına seyahat uyarısı yapıldı.
Vatandaşlara, acil durumlarda belirtilen ülkelerdeki elçilikler veya konsolosluklara başvurmaları tavsiye edildi.
Singapur saldırıları kınadı
Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları şiddetle kınandı.
Bu saldırıların gerilimi arttırdığı ve halihazırda gergin olan bölgeyi daha da istikrarsızlaştırdığı belirtilen açıklamada, tüm taraflara gerilimi tırmandırıcı eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunuldu.
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadı.
Bu tür eylemlerin ülkeleri daha geniş bölgesel çatışmaya doğru yaklaştırmasından endişe duyduğunu belirten Peters, "Her iki tarafın da gerilimi tırmandırmaktan kaçınmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Peters ayrıca, "Tırmanma ve misilleme, uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa anlamına gelmez." değerlendirmesinde bulundu.
İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.
İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.
İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.
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