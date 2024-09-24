Malkara\'da Kaçak Sigara Kağıdı ve Silah Ele Geçirildi

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Malkara ilçesinde bir otomobilde 14 bin 380 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Cami Atik Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yaptığı aramada 14 bin 380 makaron ele geçirdi.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine T.Ö'yü durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine K.T'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.