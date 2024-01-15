Malta, İsrail\'e karşı soykırım davasına katılmak için çağrı yapıyor

Malta'da 11 sivil toplum kuruluşu (STK), hükümete mektup göndererek, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) "soykırım davası" açan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne katılması çağrısı yaptı.

Malta Independent gazetesinin haberine göre, 11 STK ortak mektup yazarak, Malta hükümetini, İsrail'e karşı UAD'de "soykırım davası" açan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne katılmaya ve desteklemeye çağırdı.

Mektupta, " Gazze'deki vahşet, kolektif dikkat ve eylem gerektiriyor. Uluslararası hukukun ağır ihlali, pek çok masumun hayatını kaybetmesi ve çocukların ruh sağlığı üzerindeki yıkıcı etkisi derinden rahatsız edici." ifadeleri yer aldı.

STK'lerin, Malta'nın bu konudaki desteğinin daha adil ve barışçıl dünyanın desteklenmesine önemli katkı sağlayacağına inandığı belirtildi.

Mektup, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanlığına gönderildi.

Bu arada STK'lerin bu çağrısına bazı aktivist, akademisyen ve yazarların da bireysel olarak destek verdiği kaydedildi.

Malta, bu çağrıya olumlu yanıt verip davaya Güney Afrika'nın yanında müdahil olması durumunda, böyle bir adım atan ilk Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke olacak.

Ülkede, belirli aralıklarla Filistin'e destek gösterileri yapılırken, Malta hükümeti de daha önce Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümden yana olduğunu açıklamıştı.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'da açtığı "soykırım davası"

1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, sözleşmenin maddelerini ihlal eden devlet aleyhine UAD'de dava açabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlediği fiillerle sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını istedi.

Güney Afrika bu kapsamda Uluslararası Adalet Divanından 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini talep ediyor.

Bunlar arasında, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil insani yardıma erişiminin sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi de bulunuyor.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanlarını ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlıyor.

Kararının açıklanması için hakimleri bağlayan bir son tarih bulunmamakla birlikte Divan'ın önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.