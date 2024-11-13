Maltepe Belediyesi'nde Grev Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Maltepe Belediyesi'nde Grev Sona Erdi

Maltepe Belediyesi\'nde Grev Sona Erdi

Genel-İş ile Maltepe Belediyesi, toplu iş sözleşmesinde anlaşarak grevi sonlandırdı.

13.11.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanmasının ardından işçilerin başlattığı grev sona erdi.

Maltepe Belediyesinde 6 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 11 Kasım'da grev kararı alan Genel-İş'e üye işçiler arasındaki toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye çalışanlarını temsilen Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube ile anlaşarak toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını belirtti.

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Ali Sönmez de AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye yönetimiyle görüşmelerinde işçilere verilecek yan haklar ve enflasyon artışını da içine alacak şekilde iyileştirmeler yapılması konusunda anlaşma sağladıklarını kaydetti.

Sönmez, ülkenin içinde bulunduğu ekonomi şartlarında içlerine sinmemesine rağmen, işçilerle yaptıkları görüşmelerin ardın toplu iş sözleşmesini imzalayarak grevi sona erdirdiklerini ifade etti.

Bu arada, ilçedeki bazı mahallelerin ara sokaklarındaki farklı noktalarda çöplerin birikmesi nedeniyle çevre kötü kokular yayılırken, grevi sona erdiren işçiler çöpleri toplamaya başladı.

Kaynak: AA

Maltepe Belediyesi, Yerel Yönetim, istanbul, Türkiye, Maltepe, Ekonomi, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe Belediyesi'nde Grev Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Esenyurt’ta ’’Halay’’ kavgası İki grup birbirine girdi Esenyurt'ta ''Halay'' kavgası! İki grup birbirine girdi
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed’den umutluyum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
13:37 Özgür Özel’den dikkat çeken Bahçeli iddiası Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
21:33 Salgın can almaya devam ediyor Salgın can almaya devam ediyor
21:29 MHP’den dikkat çeken ’Bahçeli’ paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi
21:17 Kerem Aktürkoğlu’ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı Kerem Aktürkoğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı
20:47 Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü
20:32 Melania Trump, Jill Biden’ın Beyaz Saray davetini reddetti Melania Trump, Jill Biden'ın Beyaz Saray davetini reddetti
20:27 Mauro Icardi, Neymar’a telefon açtı Mauro Icardi, Neymar'a telefon açtı
20:25 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 15:34:24. #1.13#
SON DAKİKA: Maltepe Belediyesi'nde Grev Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.