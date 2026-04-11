Maltepe Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

(İSTANBUL)- Maltepe Belediyesi'nin 2025 yılı faaliyet raporu, yapılan açık oylamada oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Esin Köymen, "2025 yılı, ilçemiz için yıllardır çözülememiş imar sorunlarının çözülmeye başlandığı, kent kimliğini oluşturan ve sosyal belediyecilik uygulamalarını hayata geçirdiğimiz yoğun ve verimli bir yıl oldu. Sizlerin desteği ile de yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Maltepe Belediyesi'nin nisan ayı meclis toplantılarının ikinci oturumu, Belediye Başkanı Esin Köymen başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemde yer alan 13 madde oylandıktan sonra 2025 yılı denetim komisyonu raporu ve 2025 yılı faaliyet raporu meclise sunuldu.

2025 yılında ilçe genelinde çok önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Başkan Köymen, "2025 yılı, ilçemiz için yıllardır çözülememiş imar sorunlarının çözülmeye başlandığı, kent kimliğini oluşturan ve sosyal belediyecilik uygulamalarını hayata geçirdiğimiz yoğun ve verimli bir yıl oldu. Her bir yıl bir öncekinin üzerine koyarak daha fazla hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu faaliyet dönemimizde Maltepemizde somut hizmetler ortaya koyduğumuz ve kent kimliğine katkı sağlayacak, marka değeri olan işlere imza atmaya başladık. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Maltepe'yi daha yaşanabilir, eşitlikçi, katılımcı ve sürdürülebilir bir kent haline getirme yolunda önemli adımlar attık" diye konuştu.

"Yeni mahalle evleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Hayata geçirdikleri projelerde toplumcu belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Köymen, "Feyzullah Mahallesi'nde bir şahsın kullanımına verilen alanı dönüştürerek Mahalle Evi olarak hizmete açtık. Küçükyalı Mahallesi'nde Bağdat Caddesi üzerindeki belediyemiz tarafından terekeden kiralanan ve bir vakfın kullanımına bırakılan binayı başarılı bir şekilde dönüştürerek komşularımız için Mahalle Evi ve bahçesi ile birlikte kullanılabilen Maltepe Mekan Bahçe sosyal tesisimizi hizmete açtık. Yine Fındıklı Mahallesi'nde ve Cumhuriyet Meydanı'nda Maltepe Mekan sosyal tesislerimizin açılışlarını gerçekleştirdik. Yeni mahalle evleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zümrütevler, Aydınevler, Başıbüyük ve Bağlarbaşı mahalle evlerini açma hedefimizi buradan belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cevizli Spor Tesisi, Çocuk Tarım Parkı ve her türlü bağımlılıkla mücadele için Sosyal Etkileşim ve Destek Merkezi'ni açtıklarını ifade eden Başkan Köymen, şöyle devam etti:

"İlçemizde ulaşım aksaklığı yaşanan mahallelerimizde, semt pazarlarına erişim güçlüğü olan bölgelerimizde, huzurevi gibi dezavantajlı yurttaşlarımızın olduğu yerlere 'Yol Arkadaşım Maltepe' projemiz ile ücretsiz ring seferleri başlattık. Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz ulusal ve uluslararası festivaller, söyleşiler, konserler, atölyeler, tiyatro oyunları, sinema gösterimleri, açık hava etkinlikleriyle on binlerce Maltepeliyle buluştuk. Maltepe'yi kültür sanatın yaygınlaştığı, paylaşıldığı ve birlikte üretildiği bir merkez haline getirdik. Benim çok önemsediğim bir iş olan Açık Dolap konusunda, ciddi bir emek ortaya koyduk. İnsanlarımızın utana sıkıla gidip kendilerini kötü hissedeceği bir alanda yürütülen bu faaliyeti, dönüşüm atölyesi de olan modern bir mağaza haline getirdik. Kamusal sağlık hizmetinde yerel yönetimler düzeyinde başarılı bir uygulama örneği olan Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi'ndeki mali planlamaları yaparak bütün cihazları sıfır olarak satın aldık ve yapay zeka destekli yeni cihazlarla hizmet kalitesini artırdık."

"Yıllardır çözülmeyi bekleyen planları tamamladık"

İlçe belediyeleri düzeyinde örneği bulunmayan Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni tam kapasiteyle hizmet verecek hale getireceklerini ifade eden Köymen, şunları söyledi:

"Maltepe'de 1/1000'lik uygulama imar planında yaptığımız düzenleme ile çatı katlarının ayrı bağımsız bölüm olarak yapılmasına olanak sağladık. Büyükbakkalköy'de 3 etap halinde, 18. madde uygulaması konusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Başıbüyük ve Zümrütevler planlarına ilişkin yine önemli iyileştirmeler yapıldı. Başıbüyük planlarında TOKİ ile yapılan anlaşma gereği ayrılan 6 bölgenin uygulamalarının tamamlanması için Bakanlık ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun dışında kalan alanlardaki uygulamalar için dava konusu olan 18. madde uygulamalarında yeni düzenlemeler yapılıyor. Gülsuyu ve Gülensu mahallelerimizde ada bazında uygulamalar yapabilmek için ada temsilcileriyle detaylı görüşmeler ve bilgi aktarımları devam ediyor. Uygulamanın önünde hiçbir engel olmadığını, bu süreçte mahalle sakinlerimize her türlü hukuki ve teknik desteği de vereceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyorum. Ayrıca Gülensu muhtarlığının bulunduğu belediyemize ait alanda, temel ihtiyaçların karşılanması için bir hizmet binası yapmak projesi de devam ediyor. KİPTAŞ ile Telsizler Bölgesi'nde bir adada yapılan proje çalışmaları tamamlandı ve ada sakinleriyle yapılacak toplantılarla uygulamaya başlamayı planlıyoruz. Balıkçıköy Koruma Planları, Merkez Planları ve Dragos Planları gibi yıllardır çözülmeyi bekleyen planları tamamladık."

Projelerinin ülke genelinde beğeni kazandığını ifade eden Köymen, "Maltepe Belediyesi olarak çalışmalarımızın Türkiye Belediyeler Birliği nezdinde örnek nitelik taşıdığını da belirtmek isterim. Toplamda altı çalışmamız Belediyeler Forumunda sunuma hak kazandı. Bunlar; 'Maltepe Belediyesi Taktiksel Kentleşme Programı', 'Küçükyalı Mahalle Evi', 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Bütçeleme Yoluyla Kurumsal Dönüşümü projesi', 'Çocukların Maltepe Hayali çalışması', 'Mahallenin Kadınları Sinema Yapıyor projesi' ve 'Yapay Zeka Destekli Tomosentezli Dijital Mamografi Cihazı ile Erken Teşhis ve Tarama Projesi" diye konuştu.

"Nasıl bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdiğimizin açık bir ifadesi"

Sıkı bir mali disiplinle, kaynak kesintileri olmasına rağmen ciddi bir tasarruf yaptıklarını belirten Başkan Köymen, 2026 yılının hizmetlerin daha çok arttığı bir yıl olacağını belirtti. Köymen, faaliyet raporuna ilişkin bazı sayısal verileri paylaşırken Maltepelinin tek bir kuruşunun boşa harcanmadığını söyledi. Köymen, "Tüm bu çalışmalar, Maltepe'de belediyeciliği yalnızca hizmet üretmek olarak değil; eşitliği, dayanışmayı ve kamusal yararı büyüten bir yönetim anlayışı olarak ele aldığımızın göstergesidir. 2025 yılında ortaya koyduğumuz bu somut veriler, Maltepe'de nasıl bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdiğimizin açık bir ifadesidir" dedi.

Başkan Esin Köymen, eğitim destekleriyle ilgili olarak ise "Süreyya Paşa Vakfı üzerinden hayata geçirdiğimiz burs ve eğitim desteklerini şeffaf bir şekilde devam ettiriyoruz. Üniversite öğrencileri için en yüksek bursu sağlayan ilçe belediyesiyiz. Vakfın gelirlerini artırma ve vakıf taşınmazları üzerinde tam tasarruf konusundaki hukuki süreçlerimizi başarı ile sürdürüyoruz. Bu yıl daha önce de ifade etmiştim, bir kız öğrenci yurdunun temelini de atmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Oy çokluğu ile kabul edildi

Köymen'in konuşmasının ardından 2025 yılı faaliyet raporu'nun görüşülmesine geçildi. Gruplar adına yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen açık oylamada rapor, oy çokluğuyla kabul edildi. Meclisin sonunda Köymen meclis üyelerine ve Maltepelilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.