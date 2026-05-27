Maltepe'de Kaçak Kurban Kesimine Sıkı Denetim

27.05.2026 13:32  Güncelleme: 14:20
Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın ilk günü ilçe genelinde eş zamanlı denetimler yaparak kaçak kesimleri engelledi ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

HABER: Özge Altunsu Özkan

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki birçok mahallede eş zamanlı denetimler gerçekleştirerek, belirlenen alanlar dışındaki uygunsuz kesimlerin önüne geçiyor.

Maltepe Belediyesi, Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçak kesimlere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesi hedeflenen denetimlerde, zabıta ekipleri mahalle mahalle gezerek sokak aralarında, boş arazilerde, parklarda ve kamuya açık alanlarda kaçak kurban kesimi yapılmasına izin vermedi.

Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen resmi kurban kesim ve satış alanları dışındaki noktalarda kesim yapmaya teşebbüs edenlere karşı yasal mevzuat çerçevesinde gerekli uyarılar ve cezai işlemler uygulandı.

Zabıta ekipleri denetimlerde sadece kaçak kesimleri engellemekle kalmayıp, aynı zamanda çevre kirliliği ve hijyen kuralları konusunda da uyarılarda bulundu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
