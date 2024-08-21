Maltepe'de Motosikletli Saldırı: Bir Kişi Öldü, Bir Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Maltepe'de Motosikletli Saldırı: Bir Kişi Öldü, Bir Çocuk Yaralandı

Maltepe\'de Motosikletli Saldırı: Bir Kişi Öldü, Bir Çocuk Yaralandı

Maltepe'de motosikletli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan M.D. hayatını kaybetti, 5 yaşındaki çocuğu yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

21.08.2024 23:20
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MALTEPE'de 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte motosikletle ilerleyen M.D.'ye motosikletli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen M.D. hayatını kaybederken 5 yaşındaki çocuğu Ö.M.A. yaralandı.

Olay, Gülensu Mahallesi, Telsizler Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki oğlu Ö.M.A. ile birlikte 34 GFH 002 plakalı motosikletle cadde üzerinde seyir halinde olan M.D.'ye, başka bir motosiklette bulunan kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.D. ve çocuğu Ö.M.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Ö.M.A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CADDE ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, M.D.'ye ait motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden çekildi. Yapılan incelemelerin ardından trafik normale dönerken, polis ekipleri olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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