Maltepe'de şiddet iddiasına rağmen şikayetçi olmayan kadının eşi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Maltepe'de şiddet iddiasına rağmen şikayetçi olmayan kadının eşi adliyeye sevk edildi

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Maltepe\'de şiddet iddiasına rağmen şikayetçi olmayan kadının eşi adliyeye sevk edildi
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Maltepe\'de şiddet iddiasına rağmen şikayetçi olmayan kadının eşi adliyeye sevk edildi
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Maltepe'de hayatından endişe edildiği ihbarı üzerine adrese giden polis, şiddet gördüğü öne sürülen kadınla ayrı görüştü. Kadın, eşinin bipolar rahatsızlığı bulunduğunu ve hastaneye yatırılmasını istediğini belirterek şikayetçi olmazken gözaltına alınan eşi adliyeye sevk edildi.

Doğan Can CESUR Ayşe GÜREL/ İSTANBUL – MALTEPE'de Sultan P.'nin hayatından endişe edildiği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri evine gitti. Kapıyı açan eşi Yahya P.'nin saldırgan tavırlar sergilemesi ve arkasındaki Sultan P.'nin el hareketlerinin fark edilmesi üzerine kadınla ayrı bir noktada görüşüldü. Şiddet gördüğü öne sürülen Sultan P.'nin, eşinin bipolar rahatsızlığı bulunduğunu ve hastaneye yatırılmasını istediğini belirterek şikayetçi olmadığı öğrenildi. Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan Yahya P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Maltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultan P.'nin hayatından endişe edildiği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri adrese gitti. Kapıyı açan Yahya P., polislerin geliş nedenini sorgulayarak saldırgan tavırlar sergiledi. Bu sırada arkasında bulunan eşi Sultan P.'nin çeşitli el hareketleri yaptığı fark edildi. Yaşananlara ilişkin kayıtlar sosyal medyada da yer aldı.

EŞİNDEN AYRI GÖRÜŞÜLDÜ, ŞİKAYETÇİ OLMADI

Alınan bilgiye göre, Sultan P.'nin el hareketleriyle polislerin dikkatini çekmeye çalıştığının görülmesi üzerine ayrı bir noktada görüşme yapıldı. Sultan P.'ye herhangi bir şikayetinin veya yardım talebinin bulunup bulunmadığı soruldu. Eşinin hastaneye yatırılmasını istediğini belirten Sultan P., şikayetçi olmadığını söyledi.

Sultan P.'nin ayrıca eşinin bipolar rahatsızlığı bulunduğunu, el hareketlerini yardım istemek amacıyla yapmadığını, olayın heyecanıyla istemsiz olarak yaptığını söylediği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE İHBARDA BULUNDUĞU BELİRLENDİ

Polisin devam eden çalışmaları kapsamında Yahya P. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, çift arasında daha önce de birçok kez tartışma yaşandığı, Sultan P.'nin geçmişte ihbarlarda bulunduğu ancak daha sonra şikayetinden vazgeçtiği belirlendi. Yahya P., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
3. SayfaMaltepeGüncelPolisSon Dakika

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