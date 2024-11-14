Maltepe\'de Uyuşturucu Operasyonu

Maltepe'de, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi çalışmaları kapsamında Bağlarbaşı'nda bir iş yerine operasyon düzenledi.
Bir şüphelinin yakalandığı operasyonda Bursa'dan çalındığı tespit edilen 2 motosiklet ele geçirildi.
Aramalarda klima motoruna gizlenmiş bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, cep telefonu, nakit para ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Hakkında 6 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli F. A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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