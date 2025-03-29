Maltepe Mitingine Akın Eden Gençler: "Biz Terörist Değiliz..", "En Yakın Zamanda Başkanımızı Kurtaracağız"

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ne katılan yüz binlerce yurttaş, 'hak, hukuk, adalet ve özgürlük' taleplerini dile getirdi. Mitingte ANKA mikrofonuna konuşan genç yurttaşlar, "Biz burada terörist değiliz. Hakkımızı aramaya geldik" dedi. Mitinge Batman kostümüyle katılan vatandaş, "Çok büyük adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Herkesin özgürce fikrini belirtmesi gerekiyor" derken, pikachu şapkası ile mitinge gelen yurttaş ise, "Umarım en yakın zamanda başkanımızı kurtaracağız. Bu olacak bir şey değil. Çok acil çıkması gerekiyor. Alacağız onları oradan. Çocuklarımızı kurtaracağız" şeklinde konuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenen "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ne yüzbinlerce kişi katıldı. Maltepe sahil alanında toplanan milyonlar hak, hukuk, adalet, özgürlük için bir araya geldi, Öğrencilerin hakkının yendiğini ve ülkede adalet olmadığını belirten gençler, "Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu ülkede adalet yok. Hakkımız yeniyor. Öğrencilerin hakkı yeniyor. Bir sürü insana burada şiddet uygulanıyor. Öğrencilerin hepsine şiddet uygulanıyor. Biz burada terörist değiliz. Hakkımızı aramaya geldik. Biz burada sadece hakkımızı aramak için yürüyüş yapıyoruz. Bu kadar insan bu kadar insanın toplanmasının sebebi Türkiye Cumhuriyeti. Yani ne mutlu Türk'üm diyene ya. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sadece yani burada sadece Kürt, Türk ayrımı yapmıyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti ve ne mutlu Türk'üm diyene!" şeklinde konuştu.

"Öğrenciler gelecekleri için endişeli"

Olanların haksızlık olduğunu söyleyen bir üniversite öğrencisi, "Haksız yere gözaltına alınan bir sürü arkadaşımız var. Anayasal haklarını kullandıkları ve sadece orada bulundukları için kapana kıstırılan. Şu an herkes kendi geleceği için çok endişeli. Ben bu durumdan çok mutsuzum. Ama şu an ben de kaçacağım. Çünkü yasal bir mitinge geldim ve haksız yere gözaltına alınma endişesi güdüyorum" ifadelerini kullandı.

Miting için diktiği yakuza ceketiyle katılan bir genç, "Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Bu ülkenin gençleri olarak bizi üzüyor tabii bu durumlar, ülkemizdeki durumlar. Ama şunu unutmamak gerekiyor bence. Biz varken asla umutsuzluğa yer yok. Bu ülkede sürekli bir kriz hali var maalesef. Ama biz hepsinin üstesinden geleceğiz. Burada gündemde biraz tabii ki kötü şeyler yaşanıyor. İnsanların morali bozuk ama buradan bunu söylemek istiyorum herkese. Lütfen kimse olumsuzluğa kapılmasın. Biz çok daha büyük şeyleri atlatmış bir milletiz. Bunun da üstesinden geleceğiz" dedi.

"Özgürce fikir belirttiğimizde tutuklanıyorsakyönetimdesıkıntı var demektir"

Gotham City'nin yozlaşmış politikacıları, çürümüş adalet sistemi ve organize suçlarıyla savaşarak şehre adaleti getiren Batman karakteri de mitinge katılan vatandaşlar arasındaydı. Batman kostümlü vatandaş, "Çok büyük adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Karakterin de teması adaletsizlikle ilgili olduğu için ben de buraya geldim. Hani adaletsizlik olmamasını istiyorum. O yüzden ben de bu mitinge katıldım yani. Herkesin özgürce fikrini belirtmesi gerekiyor. Yani özgürce fikir belirttiğimiz an tutuklanıyorsak bu yönetimde bir sıkıntı var demektir. O yüzden bir an önce çıkmalarını diliyorum. Çıkartılmalarını diliyorum ben" dedi.

Özgürlükleri için mitinge katıldığını söyleyen bir genç, "Niye buradayız? Artık ülkemizde hiç kimsenin hakkı doğru bir şekilde verilmiyor. Ne olduğu belli değil. Hapiste olması gerekenlerin hiçbiri hapiste değil ama hapiste olmaması gereken herkes hapse atılıyor. Haklarımız kısıtlanıyor. Özgürlük diye bir şey yok. Bizim burada olma sebebimiz parti değil artık. Siyaseti, partiyi politikaya geçtik. Sadece hak, hukuk, özgürlük için buradayız" ifadelerini kullandı.

"Hakkımızı aramaya geldik"

İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren genç vatandaş, "Hakkımızı aramaya geldik. Seçilmiş İstanbul Belediye Başkanımız olan Ekrem İmamoğlu'nun haksız bir şekilde gözaltına alınmasına gençler olarak karşı çıkmaya buraya geldik. Ben gibi bir sürü genç gözaltında 300'den fazla gözaltı var. Sabah baskınları yapıyorlar. Haksızlık hukuksuz bir şekilde. Ben ve genç kardeşlerimizle içeriye alıyorlar. Biz onlar için Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuz bir şekilde tutuklanmasına, Ümit Özdağ'ın hukuksuz bir şekilde 66 gündür içeride tutulmasına karşı çıkmak, ses olmak ve ülkemizin gençlerinin sesinin ne kadar gür çıktığını, ne kadar güçlü olduğumuzu ve geleceğimize ne kadar önem verdiğimizi göstermek için buradayız" dedi.

"En yakın zamanda başkanımızı kurtaracağız"

Saraçhane mitinglerinin sembolü olan çizgi film karakteri pikachu şapkası ile mitinge gelen vatandaş, "Umarım en yakın zamanda başkanımızı kurtaracağız. Tamamen ona geldik. Kim olursanız olun, sokaklara döküleceğiz. Kendisini kurtaracağız. En kısa zamanda çıkması gerekiyor. Bu olacak bir şey değil. Çok acil çıkması gerekiyor. Bunun için ne yapmamız gerekse şu anda yaptığımız şey de biraz o. Alacağız onları oradan. Çocuklarımızı kurtaracağız" şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğunu belirten genç ise, "Bu kadar insanlar kalabalık. Herkes adalet istiyor. Adaletin yanında duracağız biz de. Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Hakkını savundukları ve tutuklanıyorlar. Bence çok yanlış bir şey. Yanlış, onlar özgürce sokağa çıkıyorlar. Özgürce kendilerini savunma hakları var ama bunun önüne geçiyorlar ve tutukluyorlar. Çok yanlış bence" ifadelerini kullandı.