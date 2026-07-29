Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin CHP'den istifa etti - Son Dakika
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Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin CHP'den istifa etti

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin CHP\'den istifa etti
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Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Şahin, "Mamak'a hak ettiği hizmetleri kesintisiz sunabilmek, sizlerin güvenini boşa çıkarmamak ve ilçemizi daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atabilmek adına bir yol ayrımı benim için zorunluluk haline gelmiştir" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Şahin, "Mamak'a hak ettiği hizmetleri kesintisiz sunabilmek, sizlerin güvenini boşa çıkarmamak ve ilçemizi daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atabilmek adına bir yol ayrımı benim için zorunluluk haline gelmiştir" dedi.

"VİZYON FARKLILIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Şahin, açıklamasında hizmet anlayışları, ilçeye sunacakları projeler ve önümüzdeki döneme dair çalışma yöntemleri konusunda bir vizyon farklılığının ortaya çıktığı belirtti.

İSTİFASINI BU SÖZLERLE DUYURDU

Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP benim için İlçe Başkanlığı yaptığım günlerden bu yana emeğimi, zamanımı ve gönlümü verdiğim çok kıymetli bir yuva oldu. Yıllar boyunca örgütümüzle, yol arkadaşlarımızla ve siz değerli hemşehrilerimizle omuz omuza verdik. Bu büyük mücadelenin ve inancın sonucunda, tam 25 yıl sonra Mamak Belediyesi'ni tekrar partimize kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Bugüne kadar dökülen her alın teri, Mamak için kurduğumuz her hayal bizim için en büyük gurur vesilesidir. Ancak gelinen noktada; hizmet anlayışımız, ilçemize sunacağımız projeler ve önümüzdeki döneme dair çalışma yöntemlerimiz konusunda bir vizyon farklılığı ortaya çıkmıştır. Mamak'a hak ettiği hizmetleri kesintisiz sunabilmek, sizlerin güvenini boşa çıkarmamak ve ilçemizi daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atabilmek adına bir yol ayrımı benim için zorunluluk haline gelmiştir. Bu doğrultuda, büyük bir emek ve bağlılıkla bulunduğum CHP üyeliğimden istifa etme kararımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Gündüz Şahin, Güncel, Mamak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin CHP'den istifa etti - Son Dakika

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