Mamak İlkokulu'nun Kapanma İddiası - Son Dakika
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Mamak İlkokulu'nun Kapanma İddiası

25.06.2026 11:02
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Milletvekili Karaca, Mamak İlkokulu'nun kapatılması ve tarikat tahsisi iddialarını TBMM'ye taşıdı.

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Ankara'nın Mamak ilçesinde 4,5 ay önce açılan Mamak İlkokulu'nun kapatılarak Menzil tarikatına tahsis edileceği yönündeki iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Karaca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "Bakanlığınız, çocukların eğitim hakkını gasbeden bu hukuksuz karardan vazgeçerek Mamak İlkokulu'nun açık kalmasını sağlayacak mıdır" diye sordu.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Ankara'nın Mamak ilçesinde 4,5 ay önce açılan Mamak İlkokulu'nun kapatılarak Menzil tarikatına tahsis edileceği yönündeki iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Karaca, Mamak İlkokulu'nun yalnızca 4,5 ay önce Milli Eğitim Bakanlığının resmi planlamasıyla eğitim-öğretime açıldığını, çoğunluğu Ali Kuşçu İlkokulu'ndan gelen 297 öğrenci ve 16 öğretmenle bölgedeki kamusal eğitim ihtiyacını karşıladığını belirtti.Karaca, buna rağmen okulun herhangi bir bilimsel, pedagojik veya kamu yararına dayalı gerekçe gösterilmeden kapatılmak istendiğini ifade etti.

MENZİL TARİKATINA TAHSİS İDDİASI

Önergede, okulun kapatılmasına gerekçe olarak müfettiş raporları ve çeşitli istatistiksel verilerin öne sürüldüğünü aktaran Karaca, Eğitim Sen Ankara 1 No'lu Şube'nin açıklamalarına göre asıl amacın, dört yıldır başka bir lise binasında eğitim gören Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni bu binaya taşımak, boşalacak binaya ise Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü yerleştirmek olduğunu kaydetti.

Söz konusu planlamanın bir mağduriyeti başka bir mağduriyet yaratarak çözmek olduğunu belirten Karaca, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün taşınmasının ardından boşalacak iki kamu binasının kamuoyunda Menzil tarikatı olarak bilinen dini yapılanmaya yurt olarak tahsis edileceğine ilişkin ciddi iddialar bulunduğunu dile getirdi.

ÖĞRENCI, ÖĞRETMEN VE VELİLER MAĞDUR OLACAK

Önergede, kapatma kararının uygulanması halinde yüzlerce öğrencinin daha kalabalık sınıflarda eğitim görmek zorunda kalacağı, ikili öğretime dönüş yaşanabileceği, öğretmenlerin norm fazlası durumuna düşebileceği ve velilerin mağduriyet yaşayabileceği ifade edildi.

Karaca ayrıca kararın eğitim-öğretim yılının son haftasında gündeme getirilmesinin, eğitim emekçilerinin hukuki haklarını aramasını zorlaştıran şeffaflıktan uzak bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Karaca, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"-Henüz 4,5 ay önce Bakanlığınızın resmi planlamasıyla açılan ve 297 öğrencisi bulunan Mamak İlkokulu'nun, apar topar kapatılmak istenmesinin bilimsel, pedagojik ve kamusal gerekçesi nedir? Eğitim planlamasında bu derece ciddiyetsizliğe yol açan sorumlular hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır?"

-Mamak İlkokulu hakkında kapatma raporu hazırlayan müfettişin, daha önce de Çankaya'daki Mimar Kemal Ortaokulu'nu kapatan müfettiş olduğu doğru mudur? Kamusal eğitim alanlarını kapatmayı alışkanlık haline getiren bu 'ısmarlama müfettiş raporları' hangi kriterlere göre hazırlanmaktadır?

-Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Yunus Emre MTAL binasına taşınmasıyla boşalacak olan iki kamu binası hangi amaçla kullanılacaktır? Bu binalardan birinin veya ikisinin Menzil Tarikatı'na ya da uzantısı olan vakıf/derneklere tahsis edileceği iddiaları doğru mudur?

-Kapatma kararı nedeniyle norm fazlası durumuna düşecek olan 16 öğretmenin ve sistemde açıkta kalacak okul idarecilerinin yaşayacağı mağduriyetler nasıl giderilecektir? Kararın son haftaya bırakılarak öğretmenlerin tercih ve yer değiştirme haklarının fiilen engellenmesinin gerekçesi nedir?

-Velilerin ve sendika temsilcilerinin iddiaları sormak üzere gittiği Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün makamında olduğu halde görüşmeyi reddetmesi Bakanlığınızın çalışma ilkelerine uygun mudur? Kamudan gizlenen bu kararın arkasındaki 'bina rantı' ve taşınma hesapları nelerdir?

-Bakanlığınız, çocukların eğitim hakkını gasbeden, mahalle halkının iradesini yok sayan ve kamusal kaynakları tarikatların/cemaatlerin hizmetine sunmayı amaçlayan bu hukuksuz karardan vazgeçerek Mamak İlkokulu'nun açık kalmasını sağlayacak mıdır?"

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mamak İlkokulu'nun Kapanma İddiası - Son Dakika

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