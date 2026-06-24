TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Gazze’de çocukları hedef alan soykırım politikası insanlık vicdanında mahkum olmuştur - Son Dakika
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Gazze’de çocukları hedef alan soykırım politikası insanlık vicdanında mahkum olmuştur

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Gazze’de çocukları hedef alan soykırım politikası insanlık vicdanında mahkum olmuştur
24.06.2026 15:33
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Birleşmiş Milletler'in son Gazze raporuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Raporda yer alan bulguların son derece ağır olduğunu belirten Yüksel, Filistinli çocukların doğrudan hedef alındığına dair güçlü deliller bulunduğunu söyledi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları, Doğu Kudüs ve İsrail Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu tarafından yayımlanan son rapora ilişkin açıklamalarda bulundu.

Raporda yer alan bulguların son derece ağır ve çarpıcı olduğunu belirten Yüksel, uluslararası toplumun artık Gazze'de yaşananları görmezden gelme lüksünün kalmadığını ifade etti.

"SOYKIRIM KASTINI ORTAYA KOYUYOR"

Yüksel, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Birleşmiş Milletler tarafından kurulan bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun son raporu, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef aldığına, bunun soykırım kastını ortaya koyduğuna ve Gazze’de işlenen fiillerin soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Raporda, 7 Ekim 2023 ile 7 Ekim 2025 tarihleri arasında en az 20 bin 179 çocuğun hayatını kaybettiği, çocukların toplam can kayıplarının yaklaşık yüzde 30’unu oluşturduğu belirtilmektedir. Bu oran, önceki Gazze çatışmalarında kaydedilen oranların dahi üzerindedir. Bu tablo, yaşananların sıradan bir silahlı çatışma olarak değerlendirilemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır.”

"ÇOCUKLARIN HEDEF ALINMASI GELECEĞİN HEDEF ALINMASIDIR"

İsrail'in yoğun nüfuslu yerleşim alanlarında yüksek tahrip gücüne sahip mühimmat kullanmaya devam ettiğini belirten Yüksel, çocuk ölümlerindeki olağanüstü artışa rağmen saldırıların sürdürülmesinin uluslararası hukuk bakımından son derece ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Yüksel, “Komisyon raporunda, Filistinli çocukların yalnızca çatışmaların dolaylı mağduru olmadığı, doğrudan hedef alındığı yönünde güçlü deliller bulunduğu belirtilmektedir. Çocukların hedef alınması, bir halkın geleceğinin hedef alınmasıdır. Çocukları hedef alan bir anlayış, aslında bir milletin var olma iradesini hedef almaktadır.” dedi.

GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUMA DİKKAT ÇEKTİ

Gazze’de uygulanan abluka nedeniyle gıda, ilaç ve insani yardıma erişimin engellendiğini belirten Yüksel, açlık, zorla yerinden edilme ve sağlık hizmetlerinin çökertilmesinin çocukların yaşam ve gelişim haklarını ağır biçimde ihlal ettiğini söyledi.

Yüksel, “Yenidoğan ünitelerine, sağlık merkezlerine ve anne-çocuk sağlığına yönelik saldırıların düşük vakalarında artışa ve bebek ölümlerine yol açtığının raporda ortaya konulması son derece vahimdir. Gazze’de neredeyse tüm çocukların psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu belirtilmektedir. Bu durum yalnızca bugünü değil, bölgenin geleceğini de tehdit etmektedir.” ifadelerini kullandı.

BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS VURGUSU

Raporda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinli çocuklara yönelik ağır ihlallere de yer verildiğini belirten Yüksel, kitlesel gözaltılar sırasında işkence, cinsel şiddet, aşağılayıcı muamele, zorla soyma, darp ve aç bırakma gibi uygulamaların belgelendiğini hatırlattı.

Yüksel, “Komisyon, bu uygulamaların soykırım işkence ve insanlığa karşı suç teşkil ettiği sonucuna ulaşmıştır. Çocukların sistematik şekilde kötü muameleye maruz bırakılması hiçbir hukuk düzeni tarafından meşru görülemez.” dedi.

"SESSİZ KALMAK ORTAK VİCDANA SIRT ÇEVİRMEKTİR"

Uluslararası hukukun seçici şekilde uygulanamayacağını vurgulayan Yüksel, açıklamasını şöyle tamamladı: “Gazze’de yaşananlar karşısında sessiz kalmak, insanlığın ortak vicdanına sırt çevirmektir. Uluslararası kuruluşların ortaya koyduğu bulguların bağımsız yargı mercileri tarafından değerlendirilmesi, sorumluların hesap vermesi ve Filistin halkının temel haklarının güvence altına alınması artık hukuki olduğu kadar ahlaki bir zorunluluktur. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlum Filistin halkının, özellikle de çocukların yanında olmaya devam edeceğiz.”

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Son Dakika Güncel TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Gazze’de çocukları hedef alan soykırım politikası insanlık vicdanında mahkum olmuştur - Son Dakika

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