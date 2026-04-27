Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek'ten TESK'e Ziyaret

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i makamında ziyaret etti.

Başkan Vekili Çiçek tarafından TESK Genel Başkanı Palandöken'e gerçekleştirilen ziyarette, esnaf ve sanatkarların mevcut durumu, karşılaştıkları sorunlar, beklentileri ve yerel yönetimlerle geliştirilebilecek iş birliği imkanları kapsamlı şekilde ele alındı. Çiçek, Manavgat Belediyesi olarak esnaf ve sanatkarların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, bu alanda yürütülen çalışmalar ve planlanan projelere ilişkin bilgi verdi.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Çiçek, esnafın kent ekonomisindeki kritik rolüne dikkati çekerek, "Kent ekonomimizin bel kemiği olan esnafımızın güçlenmesi, sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, yerel yönetimler olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Nazik ev sahipliği ve kıymetli paylaşımları için Sayın Palandöken'e teşekkür ediyor, tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.