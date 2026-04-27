Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek'ten TESK'e Ziyaret - Son Dakika
Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek'ten TESK'e Ziyaret

27.04.2026 16:15  Güncelleme: 17:00
Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’i makamında ziyaret etti.

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i makamında ziyaret etti.

Başkan Vekili Çiçek tarafından TESK Genel Başkanı Palandöken'e gerçekleştirilen ziyarette, esnaf ve sanatkarların mevcut durumu, karşılaştıkları sorunlar, beklentileri ve yerel yönetimlerle geliştirilebilecek iş birliği imkanları kapsamlı şekilde ele alındı. Çiçek, Manavgat Belediyesi olarak esnaf ve sanatkarların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, bu alanda yürütülen çalışmalar ve planlanan projelere ilişkin bilgi verdi.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Çiçek, esnafın kent ekonomisindeki kritik rolüne dikkati çekerek, "Kent ekonomimizin bel kemiği olan esnafımızın güçlenmesi, sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, yerel yönetimler olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Nazik ev sahipliği ve kıymetli paylaşımları için Sayın Palandöken'e teşekkür ediyor, tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek'ten TESK'e Ziyaret - Son Dakika

Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
Malatya’da 5 dakika arayla iki deprem
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
SON DAKİKA: Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek'ten TESK'e Ziyaret - Son Dakika
