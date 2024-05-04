Manavgat Belediye Spor Kulübü Özel Sporcuları Antalya Şampiyonasında 10 Madalya Kazandı

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(ANTALYA) - Manavgat Belediye Spor Kulübü'nün özel sporcuları, Antalya Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası'nda çeşitli kategorilerde gösterdikleri üstün performansla toplamda 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Zeytinköy Atletizm Pisti'nde özel sporcuların katılımıyla düzenlen şampiyona, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Sayın Tansu Konca'nın koordinasyonunda gerçekleşti.

Manavgat Belediyeli özel sporcular Nazmi İşbilir, cirit atma; Emre Şevik, 200 metre koşu; Burcu Karakuş, 200 metre koşu; Ali Öksüz, disk atma; Keziban Melike Özer, uzun atlama; Merve Yavuztürk, uzun atlama; Muarrem Ünal, disk atma; Kerem Aksoy, uzun atlama; Nurşah Atça, 100 metre koşu ve Hatice Eylül Şahin, 200 metre koşu kategorilerinde yarıştı.

Kategorilerine göre şampiyonada derece alan Manavgatlı sporcular şöyle:

-Büyükler Mental Cirit Atma: Nazmi İşbilir - Altın Madalya - İl Birinciliği

-Büyükler Otizm 200 Metre Koşu: Emre Şevik – Gümüş Madalya - İl İkinciliği

-Küçükler Mental 200 Metre: Burcu Karakuş - Altın Madalya - İl Birinciliği

-Büyükler Mental Disk Atma: Ali Öksüz - Altın Madalya - İl Birinciliği

-Mental Büyük Kadınlar Uzun Atlama: Keziban Melike Özer – Gümüş Madalya - İl İkinciliği

-Mental Büyük Kadınlar Uzun Atlama: Merve Yavuztürk – Altın Madalya - İl Birinciliği

-Mental Büyükler Disk Atma: Muarrem Ünal – Altın Madalya - İl Birinciliği

-Büyükler Otizm Uzun Atlama: Kerem Aksoy – Altın Madalya - İl Birinciliği

-Büyükler Down Sendromu 100 Metre: Durşah Atça – Bronz Madalya - İl Üçüncülüğü

-Mental Büyükler 200 Metre: Hatice Eylül Şahin – Altın Madalya - İl Birinciliği

Sonuçlarını ardından şampiyonayı değerlendiren Manavgat Belediye Spor Kulübü Özel Sporcular İdarecisi Mehmet Önder Şimşek, "Tüm şampiyonalara inanarak, azmederek, çok çalışarak hazırlanıyoruz. Kulüp olarak şehrimizi en iyi şekilde temsil ettik. Başkanımızın desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Başarılarımızı üstüne koyarak sürdüreceğiz" dedi.

Manavgatlı sporcuların başarılarıyla gurur duyduğunu belirten Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat'ı bir spor şehri haline getireceklerini söyledi. Başkan Kara, "Sporcu kardeşlerimiz gösterdikleri performans ile bizleri gururlandırdı. Özel sporcularımıza yönelik bu şampiyonalar onların seslerini duyurma, hayata katılımlarını sağlama noktasında çok önemli. Manavgat'ı bir spor ve sporcu kenti haline getireceğiz. Manavgat'tan Avrupa Şampiyonlarında, Dünya Şampiyonalarında, Olimpiyat Oyunlarında müsabık olacak bir nesil yaratmak istiyoruz. Bu başarılarının devamının geleceğine inancımız tam" diye konuştu.