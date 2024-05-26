Manavgat Belediyesi'nden öğrencilere yıl sonu gösterisi - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi'nden öğrencilere yıl sonu gösterisi

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Manavgat Belediyesi'ne bağlı eğitim kurumlarında öğrenim gören 368 öğrenci, Atatürk Kültür Merkezi'nde yıl sonu gösterisi yaptı. Öğrencilerin hazırladıkları skeç, dans, cimnastik ve şiir gösterileri ilgiyle izlendi.

26.05.2024 17:48  Güncelleme: 17:58
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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'ne bağlı Çocuk Kültür Merkezi, Engelli ve Çocuk Aktivite Merkezi, Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi ve Side Gençlik Merkezi'nde öğrenim gören 7-14 yaş aralığındaki 368 öğrenci, Atatürk Kültür Merkezi'nde yıl sonu gösterisi yaptı.

Manavgat Belediyesi'nin eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, yıl sonu gösterisi ve yıl sonu sergisi ile döneme veda etti. Etkinlikler, öğrencilerin dönem içerisinde yaptıkları resimlerin sergilenmesiyle başladı. Serginin açılışını Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yı temsilen Başkan Yardımcıları Mustafa Öztürk ve Engin Tüter, birim müdürleri, öğretmenler ve veliler birlikte yaptı.

Öğrencilerin hazırladıkları skeç, dans, cimnastik ve şiir gösterileri ilgiyle izlendi.

Başkan Yardımcısı Öztürk, belediye bünyesindeki eğitim kurumlarında öğrenim gören çocukların geleceğe çok yönlü bir şekilde hazırlandığını belirterek, şunları söyledi:

" Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği bu yolda bizler de çocuklarımızın geleceğe umutla bakabilmesi için çalışıyoruz. Çocuklarımızın bilinçli bir eğitim almasını ve kişisel gelişimlerini en iyi şekilde tamamlanmasını oldukça önemsiyoruz, onlar bizim geleceğimiz. Bugün burada sergilenen resimlerden dans gösterilerine, çalınan müziklerden yapılan el işlerine kadar her bir çalışma çocuklarımızın ne kadar yetenekli ve yaratıcı olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Onların bu başarıları bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu akşam bizlere unutulmaz gösteriler sunan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Sevgili çocuklar sizlere güveniyoruz ve sizlerle gurur duyuyoruz, yolunuz açık olsun."

Manavgat Belediyesi\'nden öğrencilere yıl sonu gösterisi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat Belediyesi'nden öğrencilere yıl sonu gösterisi - Son Dakika

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