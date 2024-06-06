Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü\'nde ağaç hibesi skandalı: 4 kişi tutuklandı

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'ne hibe edilen ağaçların üçüncü kişilere satıldığının tespitiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden, Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş'ın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı.

Alanya- Gazipaşa doğal gaz boru hattının yapımı için BOTAŞ tarafından geçen yıl başlanılan çalışmalarda Manavgat Taşkesiği Mahallesi yakınlarında ormanda ağaçların kesimi gerçekleştirildi. Kesimin ardından çıkan ağaçlar Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne hibe edildi. Geçen nisanda Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarda, hibe edilen ağaçların Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları tarafından kayda girmeden üçüncü kişi ve kurumlara satıldığı öne sürüldü. Başsavcılığın talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı. Araştırmada Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş, orman muhafaza memuru Tarkan Mermutlu ve bazı çalışanların ağaçları sattığı tespit edildi. Şüphelilerin ağaç satışından elde ettikleri gelirlerin, müdür Aydın Açıkbaş'ın eşi A.A. ile bazı yakınlarının banka hesaplarına havale yapıldığı belirlendi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) şüphelilerin banka hareketlerinin incelenmesi talep edildi. MASAK tarafından yapılan çalışmada, Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş, orman muhafaza memuru Tarkan Mermutlu ve yakınlarının banka hesaplarına üçüncü kişi ve şirketler tarafından olağan dışı para transferleri olduğu tespit edildi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle Aydın Açıkbaş, eşi A.A., Tarkan Mermutlu, Hasan Aksoy, Kemal Akın, Y.Ç., Y.A., N.Ç., Ö.M., C.C., A.S. 'Zimmet', 'Zimmete yardım etme', 'Suç eşyasının satın alınması' suçlarından JASAT ekipleri tarafından 4 Haziran'da eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan M.Ç., M.Ş., S.A. ve F.K.'nin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarından O.G. de soruşturmada jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7'si jandarmada ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, müdür Aydın Açıkbaş, eşi A.A., Hasan Aksoy, Kemal Akın, Tarkan Mermutlu, M.Ş., M.Ç., F.K. ve O.G. sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında bugün Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Savcının aldığı ifadelerinin ardından sulh ceza hakimine çıkarılan şüphelilerden Aydın Açıkbaş, Hasan Aksoy, Kemal Akın, Tarkan Mermutlu 'Zimmet', 'Zimmete yardım etme', 'Suç eşyasının satın alınması' suçlarından tutuklanırken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.