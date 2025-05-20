Manavgat'ta 19 Mayıs Coşkusu: Hidra Konseri ve Fener Alayı

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı etkinliklerle kutladı. Fener alayı ve araçlı kortej ile başlayan kutlamalar, Atatürk Kültür Merkezi önünde düzenlenen Hidra konseriyle taçlandı.

Manavgat'ta 19 Mayıs kutlamaları, dün saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan Motosiklet, Off Road ve Klasik Araba Korteji ile başladı. Renkli görüntülere sahne olan korteje yüzlerce araç katıldı. Konvoy, sokakları turlarken vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da kortejde yer alarak vatandaşları selamladı.

Kutlamalar, saat 20.00'de Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen fener alayı ile devam etti. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle bir araya gelen binlerce vatandaş, coşkulu marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan Yapay Şelale ve İbrahim Sözen Caddesi üzerinden Atatürk Kültür Merkezi'ne yürüdü.

Başkan Kara ile eşi Hacer Ceyhan Kara, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarının da katıldığı fener alayı görsel bir şölene dönüştü.

Hidra konserine büyük ilgi

Fener alayının ardından kutlamalar, Atatürk Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen ünlü rap sanatçısı Hidra'nın konseriyle devam etti. Meydanı dolduran gençler, Hidra'nın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Sahne performansı ve enerjisiyle büyük beğeni toplayan Hidra, Manavgatlı gençlere unutulmaz bir 19 Mayıs gecesi yaşattı. Konser boyunca gençler müzikle coşarken, Manavgat gökyüzü meşaleler ve ışık gösterileriyle aydınlandı.

Konser öncesi sahneye çıkan Kara, şunları söyledi:

"'Kir tutmaz, gölge tanımaz, bitek topraklarında Anadolu'nun, ezilenlere umut, yanan ilk çoban ateşi, işte o Atatürk.' Sizlerin yaşlarında bu alanlarda 19 Mayısları kutlarken, 23 Nisanları kutlarken okuduğum şiirin ilk dizeleri böyle başlıyordu gençler. Biz, o günkü ruhumuzla hala sizlerle beraberiz. Samsun'da başlayıp Anadolu'da dalga dalga büyüyen ve 9 Eylül 1922'de Akdeniz'e birilerini döken Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliği, merhaba. 106 yıl önce Samsun'dan başlayan ve hiçbir zaman bitmeyecek Atatürk'ün yürüyüşünü sürdürecek milyonlarca gencimiz var. Ne mutlu bize, ne mutlu Türk'üm diyene. Anadolu'nun ezilen çocukları, gençleri, kadınları için mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye'yi hak, hukuk, adalet için karış karış gezmiş; emekten yana, alın terinden yana, özgürlükten yana bir ağabeyiniz olarak beraber sonsuza kadar mücadele edeceğiz. Ne mutlu Atatürk'ün gençliği var. Ne mutlu Türk'üm diyene!"