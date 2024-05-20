Manavgat\'ta 19 Mayıs Kutlamaları Fener Alayı ve Murat Boz Konseriyle Taçlandı

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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı fener alayı ve Murat Boz konseri ile kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları saat 20.00'de Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda Fener Alayı ile başladı. Yürüyüşe Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile eşi Hacer Ceyhan Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, basın mensupları ve binlerce vatandaş katıldı.

Vatandaşlar ellerinde Türk Bayraklarıyla ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı, Yapay Şelale ve İbrahim Sözen Caddesi üzerinden Atatürk Kültür Merkezi'ne ulaştı.

Kutlamalar Murat Boz konseriyle taçlandı

Atatürk Kültür Merkezi(AKM) önündeki kutlamalar ünlü DJ Berk Batı'nın performansıyla başladı. DJ Berk Batı'nın ardından, Murat Boz sahne aldı. İzleyicileri kendine hayran bırakan Boz, sevilen şarkılarıyla geceye renk kattı.

"Murat Boz sizler için geldi"

Konser sırasında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Murat Boz'a çiçek ve plaket takdim etti. Başkan Kara ve Murat Boz, tüm vatandaşları arkalarına alarak bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Sahneden indikten sonra Niyazi Nefi Kara ve eşi Hacer Ceyhan Kara, vatandaşlarla bolca hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Kara'dan Bağımsız Türkiye vurgusu

Manavgat Belediye Başkanı Kara, "Atatürk'ün yolunda bıkmadan, usanmadan, yorulmadan yürümeye ant içiyoruz. Sizler var oldukça, 19 Mayıs 1919'da başlayan tam bağımsız Türkiye mücadelemiz, Atatürk'ümüzün izinde sonsuza kadar devam edecektir. Hepiniz sağ olun, var olun" dedi.