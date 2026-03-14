Manavgat'ta Rüşvet Operasyonu: 12 Tutuklama
Manavgat'ta Rüşvet Operasyonu: 12 Tutuklama

14.03.2026 10:08
Eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin rüşvet ve zimmet soruşturmasında 12 kişi tutuklandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tutuklu eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen dönemine yönelik yürütülen 'Suç örgütü kurma', 'Örgüt faaliyeti kapsamında zimmet irtikap rüşvet ihaleye fesat karıştırma', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturmanın devamı kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Manavgat'ta 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından geçen yıl eylül ayında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kardeşi Fatih Sözen ve 4 şüpheli tutuklandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tanık ifadeleri, etkin pişmanlıktan faydalanan bir kısım şüpheli ifadeleri, MASAK raporları, Şükrü Sözen ve şüphelilerden elde edilen dijitallerden çıkan suç ihtiva eden yazışmalar, bilgi ve belge paylaşımlarından bazı iş insanlarının, turizmcilerin ruhsata, projeye aykırı yapılar için Şükrü Sözen'e, kardeşine elden veya bazı aracılar veya kurulan şirketler üzerinden rüşvet verdikleri tespit edildi.

PROJEYE AYKIRI İSKAN VERİLMİŞ

Derinleştirilen soruşturma kapsamında bir kısım 'rüşvet' olarak verilen taşınmazların 'emanetçi' tabir edilen kişiler üzerinden el değiştirerek şüphelilere bedelsiz geçtiği, yine eski imar müdürünün birinci derece yakınlarına bedelsiz veya değerinin çok altında verilen daireler karşılığında bazı müteahhitlerin ruhsata, projeye aykırı taşınmazlarına iskan verildiği belirlendi.

'KAMU ZARARINA YOL AÇTILAR' İDDİASI

Soruşturma sürecinde alınan bilirkişi raporlarında bazı ihale işlerinin menfaat karşılığı sürekli belirli firmalara verilerek milyarlarca kamu zararına neden olunduğu, şüpheli eski belediye başkanı ve kardeşinin belediye imkanlarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak bir iş insanının otel hissesini zorla el değiştirttikleri, şüphelilerin işledikleri suçlardan elde ettikleri gelirlerle belirli kişiler üzerinde birçok lüks araç ve taşınmaz, iş yeri alarak, işletmeler kurarak aklama yaptıkları da tespit edildi.

TURİZMCİLERE GÖZDAĞI

Bazı şüphelilerin, tutuklulardan bazılarının yönlendirmesi ile sadece aleyhte ifade veren otelciler hakkında, içeriden aldıkları bilgilerle sahte ihbarlar yaptırarak yüksek meblağlı cezalar yazılmasını sağladıkları, turizmcileri bu şekilde korkutmaya çalışarak gözdağı verdikleri belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Şükrü Sözen dönemine yönelik soruşturmanın devamı kapsamında; eski belediye başkan yardımcısı O.E.D., yapı kontrol müdürü M.Y. ile belediye çalışanları, müteahhitler, otel sahiplerinin de aralarında bulunduğu 36 şüpheli, 10 Mart'ta jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Operasyonu devamında 4 şüpheli daha yakalandı.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüphelilerin peyderpey adliyeye sevk işlemleri yapıldı. Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 13'ü serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında belediye başkan yardımcısı O.E.D., iş insanları ve otelcilerin de bulunduğu 12'si tutuklanırken, 13'ü adli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, yurt dışındaki 1 şüphelinin de firari olarak arandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

