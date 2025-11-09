Manavgat'ta Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Coşkusu - Son Dakika
Manavgat'ta Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Coşkusu

09.11.2025 17:50
Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, katılımcılara tarım ürünlerini tanıtma fırsatı sundu. Festivalde çiftçilere yönelik eğitim merkezi açıldı ve zeytin üretim potansiyeli vurgulandı.

Haber: Zeynep BOZUKLU/ Kamera: Yasin KABADAYI

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali tamamlandı. Manavgat Belediye Başkan Velili Mehmet Çiçek, "Manavgatımız doğasıyla, deniziyle, yaylalarıyla, ırmağıyla tam bir turizm ve tarım kenti. Bu iki gün içerisinde tarım ürünlerimizi tanıtma fırsatımız oldu. Katılım gayet güzeldi. Önümüzdeki yıllarda daha da büyüterek, eksiklerimizi kapatarak festivalimizi devam ettireceğiz" dedi.

Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamında Manavgatlı üreticiler iki gün boyunca Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Festival Çarşısı'nda ürünlerini sunma fırsatı buldu.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek de üreticilerle festival kapsamında bir araya geldi.

Festival kapsamında AKM'de Çiftçi Danışma ve Eğitim Merkezi'nin açılışı da yapıldı. Burada konuşan Mehmet Çiçek, Manavgat'ın "tarım şehri" olduğunu ifade ederek, "Burada çok sayıda ürün yetişiyor. Bu konuda biz de elimizi taşın altına sokalım istiyoruz. Çiftçilerimize danışmanlık hizmeti vereceğiz. Ürünlerimizi daha kaliteli yetiştirebilmek ve daha bilinçli tarım yapabilmek için markalaşma, kooperatifleşme gibi konularda çiftçilerimize eğitim vereceğiz. Şehrimizin daha büyük bir tarım şehri olması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Katılım gayet güzeldi"

Çiçek, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Manavgatımız doğasıyla, deniziyle, yaylalarıyla, ırmağıyla tam bir turizm ve tarım kenti. Bu iki gün içerisinde de tarım ürünlerimizi tanıtma fırsatımız oldu. Katılım gayet güzeldi. Önümüzdeki yıllarda daha da büyüterek, eksiklerimizi kapatarak bu festivalimizi devam ettireceğiz.

Manavgat, Türkiye'nin birçok yerine göre zeytin üretim potansiyeli olarak yüksek oranlarda olan bir kentimiz. Bu festivalin amacı da zaten bunu tüm Türkiye'ye duyurabilmek. Yılda yaklaşık 50 bin ton zeytinyağı üretiliyor bölgemizde. 12 tane fabrikamız var. Bunlar ciddi rakamlar. Öte yandan Manavgat, Türkiye'nin büyük ölçüde muz ihtiyacını karşılıyor. Aynı zamanda yılda 600 ton üretilen çok kaliteli Napolyon kirazlarımız var. Direkt yurt dışına ihraç yapıyoruz. Bu anlamda da çok zengin bir yer.

"Manavgat, Antalya'nın turizm başkenti"

Antalya, Türkiye'nin turizm başkenti. Manavgat da Antalya'nın turizm başkenti diyebiliriz. Çünkü Antalya'nın yatak kapasitesinin 3'te biri Manavgat'ta. Bu çok blinmiyor ama kapasitesi çok yüksek turizm anlamında. Hepinizi Manavgat'a bekleriz."

Festival boyunca zeytinyağlı krem, sabun ve mum yapım atölyeleri, çocuklara yönelik boyama etkinlikleri, şişme oyun alanları ve yüz boyama etkinlikleriyle renkli bir atmosfer oluşturuldu.

Kaynak: ANKA

