Manchester Havalimanı'nda Polis Şiddeti Tartışması - Son Dakika
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Manchester Havalimanı'nda Polis Şiddeti Tartışması

İngiltere'de Manchester Havalimanı'nda polisin yerde yatan bir kişinin kafasına ve yüzüne tekme atması üzerine, polisin ırkçılık yaptığı yönünde tartışma ve eleştiriler arttı. Vatandaşlar, polisin kurumsal olarak ırkçı olduğunu öne sürdü.

05.08.2024 11:20
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İngiltere'de Manchester Havalimanı'nda polisin yerde yatan bir kişinin kafasına ve yüzüne tekme atması üzerine, polisin ırkçılık yaptığı yönünde tartışma ve eleştiriler arttı.

Polisin 23 Temmuz'da Manchester Havalimanı'nda özellikle Müslüman olduğu belirtilen kişilere yönelik şiddetini AA muhabirine değerlendiren vatandaşlar, ülkede polisin kurumsal olarak ırkçı olduğunu öne sürdü.

Savaşı Durdur Koalisyonu Başkan Yardımcısı Chris Nineham, bu tür bir polis şiddetinin hiçbir açıklaması olmadığını belirterek "Bana, birkaç polis memuru kendisini tamamen dokunulmaz hissediyor gibi geldi. İstediklerini yapabilirlerdi." ifadelerini kullandı.

Nineham, bu memurların öldürücü darbeler vururken zevk aldıkları izlenimi edindiğini de kaydederek "Bunun münferit bir olay olduğunu düşünmüyorum. Londra'nın doğusunda yaklaşık 10 gün önce bir Filistin destekçisi eylemci de açıkça ırkçı ve Asyalılar ile Müslümanlara karşı aşırı şiddet uygulamaktan zevk aldığı belli olan polisler tarafından böyle bir şiddete maruz kaldı." dedi.

İngiliz polisinde "ırkçılığın" bir sorun olduğunu ileri süren Nineham, Londra Metropolitan Polisinde 1000'e yakın memurun ayrımcılık, ırkçı şiddet, ırkçı hakaret ve kadınlara karşı istismar gibi suçlardan açığa alındığını söyledi.

" Hükümet, polislere bazen istediklerini yapabilecekleri mesajını veriyor"

Sorunun kurumsal olduğunu vurgulayan Nineham, "Polisin kendi soruşturması bile bunun yapısal bir sorun olduğunu ortaya koydu. Her polis ırkçıdır demiyorum ama poliste böyle kötü bir kültür var." ifadelerini kullandı.

Nineham, hükümetin de burada etkisi olduğuna işaret ederek "Bu kısmen de hükümetin yeşil ışık yakmasıyla oluyor. Hükümet, polise Filistin hareketine karşı sert olmaları gerektiğini söylüyor ki bu aynı zamanda Müslümanlara karşı da sert olmaları anlamına geliyor. Bu şekilde memurlara bazen istediklerini yapabilecekleri mesajını veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Poliste özellikle Müslümanlara, Asyalılara ve İslam'a karşı bir tutum olduğunu savunan Nineham, Gazze'de yaşananlar karşısında İsrail'i destekleyen hükümetin etkisiyle bu tutumda artış olduğunu kaydetti.

Manchester Havalimanı'ndaki olaya karışan polisin açığa alınmasının yeterli bir tepki olmadığını ifade eden Nineham, ne olursa olsun polisin böyle bir tepki vermemesi gerektiğini, söz konusu memurun derhal işten çıkarılması ve hakkında ceza davası açılması gerektiğini savundu.

"Polis ırkçı olmasaydı şaşırırdım"

Frank isimli bir vatandaş da Manchester'da yaşanan olayın şoke edici olduğunu ancak sürpriz olmadığını ifade etti.

"30 yıl önce böyle bir şey olsa duymazdınız, duysanız da inanmazdınız." diyen Frank, poliste kurumsal olarak ırkçılık olduğu yorumunu yaptı.

Polisin toplumun "bir kesimini" korumakla görevli olduğunu iddia eden Frank, "Eğer toplumu ırkçı şiddetle bölmeleri gerekirse bunu, bugün karşı çıktığımız faşistler kadar yaparlar." değerlendirmesinde bulundu.

Manchester Havalimanı'nda yaşananların poliste bir değişime sebep olmayacağı görüşünü paylaşan Frank, "Bu, yüz yıllardır devam ediyor." dedi.

Kate isimli Sosyalist İşçi Partisi üyesi de "Polis ırkçı olmasaydı şaşırırdım." ifadesini kullandı.

Manchester Havalimanı'nda yerde tekmelenen kişi beyaz olsaydı başına bunların gelmeyeceğini söyleyen Kate, "Polisin insanları sadece siyasi görüşleri, siyonizm karşıtı ya da ırkçılık karşıtı olduğu için gözaltına aldığı olaylar var." diye konuştu.

Stuart isimli vatandaş ise "Polisin kötü olması isteniyor." diyerek, polisin ayrım gözetmeksizin herkese karşı böyle tavır takındığını dile getirdi.

Grevlerde ve eylemlerde polisin sert yüzünü İngilizlere dahi gösterdiğini kaydeden Stuart, "1980'lerde madencilere karşı da yaptılar. Madencilere karşı çok kötüydüler. Madencilerin hepsi İngiliz'di." dedi.

Olay

Manchester Havalimanı'nda 23 Temmuz'da yaşanan olaya ilişkin sosyal medyada yayılan görüntülerde polisin yerde yatan kişinin yüzünü ve başını tekmelediği yer almıştı.

Polisin bankta oturan başka bir kişinin ise karnına tekme ve ensesine dirsek atarak yere yatırması da görüntülere yansımıştı.

Manchester Polisi, bu kişilerin görüntülerdeki olay öncesinde 3 polise saldırdığını, birinin burnunu kırdığını açıklamıştı.

Manchester Polisi, 3 memurun hastaneye kaldırıldığını, olaya karıştığı belirtilen 4 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yerde yatan kişiyi tekmeleyen polis, önce operasyonel, ardından da tüm görevlerden alınmıştı.

Kaynak: AA

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